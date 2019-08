Demokrater bebrejder våbenlobby og republikanere for skyderi

Flere demokratiske præsidentkandidater langer ud efter våbenlobbyen og republikanere efter skyderi i Texas.

I kølvandet på masseskyderiet i El Paso, Texas retter en stribe af demokratiske præsidentkandidater deres vrede mod våbenlobbyorganisation National Rifle Association (NRA) og dens republikanske allierede i kongressen.

Senator og præsidentkandidat Bernie Sanders angriber republikanske senatorer for "at være mere optaget af at være gode venner med NRA end at lytte til flertallet af den amerikanske befolkning".

- Over hele verden ser folk på USA og tænker: Hvad foregår der? Hvordan er den mentale tilstand i USA, hvor vi gang på gang er vidne til ubeskrivelig rædsel, spørger Bernie Sanders.

Sanders mener også, at USA's præsident, Donald Trump, har et ansvar for at bakke op om en strammere våbenlovgivning.

Den tidligere vicepræsident Joe Biden stemmer i og konstaterer, at "nok er nok".

- Denne sygdom rækker ud over alt, hvad vi bør tolerere. Vi kan vinde over NRA. Vi kan slå våbenproducenterne, siger Joe Biden.

Skyderiet, der indtil videre har kostet 20 mennesker livet og efterladt 26 sårede, skete ved et butikscenter i byen El Paso i delstaten Texas lørdag aften dansk tid.

Masseskyderiet er det ottende dødeligste i nyere amerikansk tid og sker, blot en uge efter at en mand skød dræbte tre personer og sig selv ved en madfestival i det nordlige Californien.

Elizabeth Warren, senator fra Massachusetts og ligeledes præsidentkandidat, udtrykte sin vrede på Twitter efter skyderiet:

- Alt for mange lokalsamfund har lidt under tragedier som denne. Vi må handle nu for at stoppe vores lands våbenepidemi, skriver hun.

Ved et valgmøde lørdag lovede en anden kandidat, senator Kamala Harris, at hun vil indføre våbenkontrol, hvis hun bliver præsident.

Det bakker Pete Buttigieg, borgmester i byen South Bend i delstaten Indiana, op om:

- Vi er det eneste land i verden med flere våben end mennesker. Det har ikke gjort det mere sikkert.

Senator i Minnesota Amy Klobuchar kritiserer, ligesom Joe Biden, også NRA.

- Jeg mener, at NRA længe har domineret amerikansk politik til et punkt, hvor den har forhindret fornuftige våbenlove, der ville have forhindret drab, siger hun.

