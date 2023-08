Demokrater får mandater tilbage: Blev smidt ud efter våbendemo

Det vakte opsigt, da to medlemmer af kongressen i den amerikanske delstat Tennessee i april blev ekskluderet, efter at de havde deltaget i en demonstration for strengere amerikansk våbenkontrol.

Det blev dog ikke et endeligt farvel med det politiske arbejde, og torsdag blev de to demokratiske politikere Justin Jones og Justin Pearson genvalgt ved et særvalg i deres hjemstat.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Da de blev smidt ud af kongressen, som er Tennessees lovgivende forsamling, skete det ved en afstemning blandt kongressens medlemmer.

Jones' og Pearsons politiske modstandere fra Det Republikanske Parti udgør flertallet i Tennessees kongres.

Demonstrationen, som førte til eksklusionen, fandt sted inde i selve kongresbygningen. Den blev afholdt få dage efter et skyderi på en kristen skole i Nashville, der er hovedstad i Tennessee.

På skolen blev tre niårige børn og tre voksne dræbt af skud.

De to demokrater blev senere genindsat, men kun for en midlertidig periode. Efter særvalget torsdag kan de beholde deres mandater resten af valgperioden.

Også deres partikollega Gloria Johnson deltog i demonstrationen, og sammen fik de tre demokrater kaldenavnet "Tennessee Three". Gloria Johnson undgik - modsat sine to kolleger - med nød og næppe at blive ekskluderet.

Både Justin Jones og Justin Pearson er sorte, mens Gloria Johnson er hvid. Det Demokratiske Parti i Tennessee har på den baggrund hævdet, at eksklusionen af de to mandlige politikere var racistisk motiveret.

Men det har republikanerne i kongressen afvist, skriver AP.

Ved valget torsdag skulle både Justin Jones og Justin Pearson kæmpe mod republikanske kandidater i valgkredse, som er kendt for at foretrække kandidater fra Demokraterne.

De to politikere blev oprindeligt valgt ind i Tennessees kongres sidste år.

