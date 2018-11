Demokrater genvinder guvernørposter i rustbæltet

Demokraterne overtager ledelsen af Trump-stater i Midtvesten. De må se sig slået i Florida og Georgia.

Demokraterne har genvundet vigtigt terræn i USA's såkaldte rustbælte. Det er stater, som Donald Trump vandt ved præsidentvalget i 2016.

En række amerikanske medier, herunder CNN og New York Times, melder, at demokratiske kandidater har vundet guvernørposterne i Michigan, Pennsylvania og Wisconsin.

De tre stater leverede med meget små margener sejren til Donald Trump i 2016. Men nu har Demokraterne i de foreløbige optællinger vundet tabt land tilbage.

Samtidig har man vundet i Illinois og Minnesota.

I Wisonsin tyder det på, at demokraten Tony Evers snævert har vundet over Scott Walker, der forsøgte at blive republikansk præsidentkandidat i 2016, men måtte se sig slået af Donald Trump.

Men selv om Demokraterne kan glæde sig over sejre i Midtvesten, så har partiet lidt nederlag i andre stater. Særligt nederlaget i Florida, hvor Andrew Gillum har tabt til Ron DeSantis, gør ondt på Demokraterne.

Valgkampen i den notoriske svingstat har været bitter, og beskyldninger om racisme har domineret mediedækningen. Andrew Gillum ville have været den første sorte guvernør i Florida.

Samtidig ser demokraten Stacey Abrams ud til at tabe valget i Georgia til Brian Kemp. Hvis Abrams alligevel klarer sig over de 50 procent, bliver hun den første sorte kvinde valgt til en guvernørpost i USA.

Også i Ohio, en stat hvor Demokraterne havde investeret enorme summer, må demokraten Richard Cordray se sig slået af den tidligere senator Mike DeWine.

Før valget sad Republikanerne på langt størstedelen af guvernørposterne i USA. Men med demokratiske sejre i stater som New Mexico, Colorado og konservative Kansas har partiet gjort regnskabet markant mindre skævt.

/ritzau/