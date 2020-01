Demokrater i rigsretssag: Trump vil misbruge sin magt igen

Natten til lørdag afsluttede Demokraterne partiets tre dage lange åbningsargument i rigsretssag mod Trump.

Demokraternes advarer om, at USA's præsident, Donald Trump, vil misbruge sin magt igen, hvis ikke han afsættes.

Sådan lød budskabet, da Demokraternes åbningsargument natten til lørdag dansk tid blev afrundet i den igangværende rigsretssag i Senatet i USA.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Demokraterne har over de seneste tre dage fremlagt partiets sag mod den amerikanske præsident.

Trump anklages for at have misbrugt sin magt ved at forsøge at presse Ukraine til at indlede en undersøgelse af den politiske rival Joe Biden.

Derudover anklages han for at forsøge at hindre Kongressen i at efterforske sagen.

Adam Schiff, der natten til lørdag afrundede Demokraternes åbningsargument, understregede, at det er irrelevant, hvorvidt man kan lide Trump eller ej.

- Det, der betyder noget, er, at han udgør en fare for landet, fordi han vil gøre det igen, lød det blandt andet fra Schiff.

- Det er Trump først, ikke USA først eller de amerikanske værdier først, sagde han videre ifølge nyhedsbureauet AFP.

Schiff opfordrede de 100 senatorer til at føre en fair sag mod Trump.

- Jeg beder jer, jeg bønfalder jer. Giv USA en fair rigsretssag. Det er hun (landet, red.) værd, sagde han.

De kommende tre dage er det tid til at høre Trumps forsvareres åbningsargument.

Når sagen har været fremlagt, skal Senatets 100 medlemmer stemme om, hvorvidt præsidenten er skyldig eller ej.

To tredjedeles flertal - altså mindst 67 af Senatets 100 medlemmer - skal erklære præsidenten skyldig, hvis vedkommende skal afsættes.

Det Republikanske Parti sidder på 53 af de 100 pladser i Senatet.

Det betyder, at mindst 20 republikanere skal gå imod deres eget parti, hvis Trump skal miste sin præsidentpost.

/ritzau/