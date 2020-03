Demokrater kræver særlig beskyttelse efter Biden-episode

Bidens hustru og stab greb ind under en tale supertirsdag, da mejeridemonstranter forsøgte at komme på scenen.

Demokratiske kongresmedlemmer anmoder onsdag om, at partiets bud på præsidentkandidater får særlig beskyttelse fra Secret Service.

Opfordringen kommer, efter at Joe Biden under en tale supertirsdag blev afbrudt af to demonstranter, der forsøgte at hoppe op på scenen.

Her måtte hans hustru, Jill, og et ledende medlem af hans kampagnehold stille sig imellem Biden og demonstranterne, som efterfølgende blev ført væk fra den tidligere vicepræsident.

- Kongressens demokrater er bekymrede, siger Cedric Richmond, der sidder i Repræsentanternes Hus og støtter Biden.

Episoden har på ny sat fokus på sikkerheden omkring de demokratiske kandidater, der ønsker at udfordre præsident Donald Trump ved valget 3. november.

Demonstranterne, som afbrød Biden, er imod mejeriindustrien.

Flere med samme budskab har også afbrudt møder med Bidens hovedrival, Bernie Sanders.

Ingen demokratisk kandidat er endnu under beskyttelse fra Secret Service.

Ej heller har nogen påbegyndt processen med at blive godkendt til det, hvilket kræver, at man går igennem flere trin, oplyser en talsmand for den føderale sikkerhedsmyndighed.

Men udvalget for indenlandsk sikkerhed under Repræsentanternes Hus har nu bedt om Secret Service-beskyttelse til både Biden og Sanders.

Secret Service hører under Department of Homeland Security, der varetager USA's nationale sikkerhed. Hovedopgaven for Secret Service er at beskytte USA's præsident.

/ritzau/Reuters