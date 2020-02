Demokrater taber rigsret mod Trump

Rigsretssagen ender med en frifindelse onsdag. Demokraterne advarer mod de langsigtede konsekvenser for demokratiet

Donald Trump ventes at kunne fejre den største sejr i sit præsidentskab, når Senatet på onsdag afslutter rigsretssagen imod ham med en afstemning om skyldsspørgsmålet. Efter, at et 51-49 flertal af senatorerne i fredags stemte nej til at indkalde vidner og inkludere nye dokumenter i sagen, er der så godt som ingen tvivl om, at præsidenten efter en mindre end tre uger lang rigsretssag vil blive frikendt for de to anklagepunkter imod ham.

Mandag og tirsdag vil de demokratiske anklagere fra Repræsentanternes Hus og Donald Trumps forsvarsadvokater fremføre deres afsluttende argumenter i sagen, der kredser om præsidentens ageren i forbindelse med den såkaldte Ukrainesag og hans forsøg på at modarbejde Demokraternes undersøgelse af dette. Den ventede frikendelse vil komme i hælene på præsidentens store tv-transmitterede tale om nationens tilstand, som afholdes i Kongressen i Washington tirsdag aften amerikansk tid foran medlemmerne af Senatet, Republikanernes Hus og Højesteret.

Demokraterne havde i ugevis forgæves argumenteret for nødvendigheden af at høre fra nye vidner såsom Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver John Bolton, der ifølge lækkede passager fra en kommende bog om hans tid i Det Hvide Hus bekræfter anklagerne imod præsidenten. Førende demokrater advarer om, at Senatets nej til vidner og Republikanernes vilje til at holde hånden over Trump vil få langsigtede konsekvenser.

”Dette er en udvisning af manglende tapperhed, styrke og karakter. Det kan tjene de republikanske senatorers interesser nu, men prisen kan blive katastrofal, når historiebøgerne skuer tilbage, og når vælgerne går til stemmeboksene i år,” skriver det demokratiske kongresmedlem Jackie Speier på Twitter.

Flere af de demokrater, der mandag indleder deres kamp om at blive partiets præsidentkandidat med den vigtige partiafstemning i Iowa, giver også deres besyv med.

”Tilliden til vores amerikanske institutioner er den laveste nogensinde. Den kendsgerning, at republikanske senatorer dækker over præsidentens korruption med en skueproces uden vidner og dokumenter hjælper ikke på sagen. Historien vil dømme os for det, som sker næst,” skriver senator Elizabeth Warren på Twitter.

Netop det kommende præsidentvalg i november er blandt flere republikaneres argumenter imod rigsretssagen mod præsident Trump. Den republikanske senator Lamar Alexander siger i en udtalelse i weekenden, at han mener, at præsidenten agerede ”upassende” ved at tilbageholde militær bistand til Ukraine for at presse ukrainerne til at efterforske den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden. Men han siger samtidig, at det ville være farligt at tage dommen over Trumps forvaltning af sit embede ud af vælgernes hænder, og at en afsættelse af præsidenten ville danne en farlig præcedens for fremtiden.

”Hvis denne overfladiske, forhastede og helt igennem partipolitiske rigsretssag skulle lykkes, ville det rive landet i stykker og hælde benzin på det bål af kulturel splid, der allerede raser. Det ville skabe et våben, som kunne bruges mod fremtidige præsidenter, når som helst flertallet i Repræsentanternes Hus udgøres af et andet parti end præsidentens,” skriver Lamar Alexander.

Afstemningen i Senatet ventes at finde sted sent onsdag aften dansk tid.