Demokrater vil anklage Trump for magtmisbrug i rigsretssag

To anklagepunkter mod Trump: Magtmisbrug og forsøg på hindring i at retfærdigheden kan ske fyldest.

Formanden for retsudvalget i Repræsentanternes Hus, Jerrold Nadler, siger, at Demokraterne i udvalget vil have anklaget præsident Donald Trump for to lovovertrædelser ved en rigsretsproces.

Han siger, at disse lovovertrædelser er magtmisbrug og hindring af at lade retfærdigheden ske fyldest.

Trump, der er republikaner, ser ifølge Nadler sig selv "som hævet over loven".

- Vi må gøre det klart, at ingen - end ikke præsidenten - er hævet over loven, siger han.

Demokraterne bevæger sig hurtigt mod en afstemning, som skal afgøre, hvorvidt der vil blive rejst en rigsretssag mod præsidenten.

Retsudvalget vil ifølge flere kilder tæt på sagen stemme senest torsdag. Det skriver Reuters.

/ritzau/Reuters