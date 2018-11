Demokraterne både vinder og taber stort ved midtvejsvalget

I Repræsentanternes Hus vrister Demokraterne flertallet fra Republikanerne, som til gengæld sejrer i Senatet.

Demokraterne vinder kontrollen over Repræsentanternes Hus ved tirsdagens midtvejsvalg i USA. Men de må samtidig se sig slået i Senatet, hvor Republikanerne har udbygget deres flertal.

Det skriver flere amerikanske medier - deriblandt CNN og Fox News - tidligt onsdag morgen dansk tid.

De foreløbige optællinger viser, at Demokraterne har en nettogevinst på 25 pladser i Repræsentanternes Hus omkring klokken 06.30 dansk tid. Det skriver det politiske netmedie realclearpolitics. Partiet skulle vinde 23 pladser for at sikre sig flertallet.

Demokraternes mindretalsleder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, har, efter at flertallet stod klart, holdt en sejrstale i Washington, hvor hun kalder sejren historisk.

- I morgen er en ny dag for USA, lyder det blandt andet fra Pelosi.

På trods af at Republikanerne har mistet flertallet i det ene af Kongressens to kamre, kalder USA's præsident, Donald Trump, valget for en succes.

- En enorm succes i aften. Tak til alle, skriver Trump på det sociale medie Twitter.

Republikanernes sejr er at finde i Senatet, hvor partiet ikke blot har bevaret sit flertal, men udbygget det.

Ifølge hjemmesiden realclearpolitics står Republikanerne til en nettogevinst på fire pladser og kan dermed sætte sig på 55 af Senatets 100 pladser. I øjeblikket har de 51.

/ritzau/