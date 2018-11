Demokraterne mister senatsplads til Republikanerne

Nederlag i Indiana betyder, at Demokraterne får endnu sværere ved at overtage flertallet i Senatet.

Demokraterne mister en senatsplads til Republikanerne. Det viser foreløbige optællinger ifølge ABC News.

Det er demokraten Joe Donnelly, der mister sit sæde i Indiana til republikaneren Mike Braun.

Donnelly var en af de mest udsatte demokrater ved midtvejsvalget. Donald Trump vandt ved præsidentvalget i 2016 Indiana med næsten 20 procentpoint.

I alt ti demokratiske senatorer forsøger ved dette valg at blive genvalgt i stater, som Trump vandt i 2016.

I én af de stater, Pennsylvania, melder CNN samtidig, at demokraten Bob Casey har genvundet sit sæde.

Republikanerne har i øjeblikket flertallet i Senatet, og de fleste målinger inden valgdagen har peget på, at de vil bevare kontrollen.

Demokraterne skal have en nettogevinst på to pladser for at vinde flertallet.

Demokraterne har dog også genvundet senatspladser i Virginia, Ohio, Massachusetts, Rhode Island, Maryland, Delaware og Connecticut, skriver avisen The New York Times.

Man har holdt særligt øje med Ohio, hvor Donald Trump vandt præsidentvalget med mere end 9 procentpoint i 2016. Her ser den siddende senator, Sherrod Brown, ud til at blive genvalgt med en betydelig margen.

De foreløbige optællinger viser fortsat et meget tæt resultat i mange stater - også når det kommer til kampen om kontrollen med Repræsentanternes Hus. Her har Demokraterne stadig gode chancer for at vinde de 23 pladser, det vil kræve.

Ved tirsdagens midtvejsvalg skal amerikanerne vælge samtlige 435 medlemmer af Repræsentanternes Hus samt 35 senatorer. Derudover stemmes der om en række guvernørposter og lokale forsamlinger.

I øjeblikket har Republikanerne kontrollen med begge kamre i Kongressen og sidder på et stort flertal af guvernørposterne i USA.

/ritzau/