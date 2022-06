Historien siger, at dårlig økonomi og en upopulær præsident er opskriften på et forfærdeligt valg for regeringspartiet i USA. Joe Biden har netop fået sin hidtil dårligste popularitetsmåling

Demokraterne står til at bøde for historisk upopulær præsident

Ting bliver ikke sande af at blive gentaget mange gange, og det oplever USA's præsident Joe Biden i øjeblikket. Uanset hvor mange gange, han omtaler den stigende inflation som "Putin's price hike" (Putins prisstigning), bider amerikanerne ikke på. Det kan godt være, at krigen i Ukraine er en drivkraft i prisstigninger på benzin og fødevarer, men nye målinger taler deres tydelige sprog: Joe Biden får skylden for den dårlige økonomi, og hans parti står til at bøde for det.

I en ny måling af præsidentens popularitet fra analysebureauet Yougov siger kun 39 procent af amerikanerne, at de er tilfredse med præsidentens arbejde. Det er endnu lavere opbakning, end den forhenværende præsident Donald Trump havde på samme tid i sit embede. Og problemerne for præsidenten bliver kun værre.