Demokraterne vil bruge flertal til jagt på Trumps skattepapirer

Kontrollen over Repræsentanternes Hus skal bruges til at sætte præsidenten under pres, siger demokrater.

Demokraterne vil hurtigst muligt forsøge at bruge sin største sejr ved midtvejsvalget - et flertal i Repræsentanternes Hus - til at gå efter præsident Donald Trumps skatteopgørelser.

Det siger flere af de demokrater, som ifølge tv-stationen CNN forventes at få formandsposter i de relevante udvalg.

Donald Trump har hidtil nægtet at udlevere sine skatteopgørelser. En af de demokrater, der derfor vil på jagt, er Jerry Nadler, der forventes at blive formand for retsudvalget.

- Dette valg handlede om at stå til regnskab, siger Jerry Nadler til CNN.

- Donald Trump kan måske ikke lide at høre det, men for første gang skal hans regering føres til ansvar.

En anden, der har tænkt sig at gå på jagt efter skatteopgørelserne, er Richard Neal, der forventes at få formandsstolen i skatteudvalget.

- Jeg tror, at vi alle sammen vil have det godt, hvis det her blev ordnet på frivillig vis. Hvis de modsætter sig udleveringen, så jeg tror jeg, at man vil se en langsommelig retssag, siger han til CNN.

Også Elijah Cummings, der har kurs mod formandsstolen i tilsyns- og reformudvalget, vil gå i haserne på præsidenten.

- Lige nu har vi en præsident, der ikke står til ansvar for nogen, siger han på valgnatten til CNN.

Fordi demokraterne på valgnatten vandt nok pladser i Repræsentanternes Hus, vil det få formandsposterne og et flertal i alle udvalg. Udvalgene har blandt andet mulighed for at indkalde vidner, der skal afgive forklaring under ed.

Derfor håber demokraterne, at partiet kan bruge sejren til noget, selv om det ikke lykkedes at få kontrollen med Kongressens andet kammer, Senatet, og dermed muligheden for at gennemføre lovgivning alene.

/ritzau/