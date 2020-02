Demokratiske kandidater varmer op til afgørende caucus i Iowa

Trump langede ud efter Demokraternes kandidater, mens de forsøgte at vinde de sidste vælgeres gunst i Iowa.

Kandidaterne til posten som Demokraternes præsidentkandidat har søndag været på den sidste charmeoffensiv blandt vælgerne i Iowa.

Mandag skal de demokratiske vælgere i delstaten mødes til caucus, der på dansk kaldes vælgermøde, for at pege på deres favoritkandidat.

Afstemningerne i Iowa, der i høj grad er en landlig delstat med omkring tre millioner indbyggere, anses som et afgørende startskud for de håbefulde kandidater.

- Dette er det mest betydningsfulde valg i moderne historie, og det begynder i morgen, sagde senator Bernie Sanders, der anses som en af favoritterne, ved et valgmøde i Iowa City søndag aften.

Lignende scener udspillede sig flere steder i delstaten denne weekend, hvor næsten alle 11 tilbageværende kandidater forsøgte at overbevise de sidste ubeslutsomme vælgere.

Der er dog ingen klar favorit forud for mandagens afstemning.

Bernie Sanders har ifølge meningsmålinger et minimalt forspring foran den tidligere vicepræsident Joe Biden.

Også den tidligere borgmester Pete Buttigieg og senator Elizabeth Warren ligger i meningsmålingerne lunt i svinget.

USA's republikanske præsident, Donald Trump, har forud for mandagens afstemninger i Iowa langet ud efter de demokratiske kandidater.

Trump, der er kendt for at drille sine modstandere med øgenavne, proklamerede over for Fox News søndag aften, at han havde "små øgenavne for alle" kandidaterne.

Særligt fokuserede han på Bernie Sanders, der betegner sig selv som en demokratisk socialist.

- Jeg synes, at han er en kommunist.

- Men i det mindste er han tro mod det, han tror på, sagde Trump, som samtidig tilføjede, at det står i kontrast til Elizabeth Warren.

Trump gik også efter Joe Biden, som han kaldte "meget søvnig".

- Jeg kigger bare på ham. Så træt. Søvnige Joe, lød det fra præsidenten.

