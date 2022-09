Demonstranter angriber Irans ambassade i Oslo: cirka 90 anholdte

En demonstration foran Irans ambassade i Norges hovedstad, Oslo, er torsdag eftermiddag endt i voldelige optøjer.

Politiet har måttet bruge tåregas. Det oplyser politiets indsatsleder, Gjermund Stokkli, til nyhedsbureauet NTB. To personer er kommet lettere til skade.

Politiet i Oslo oplyser til avisen VG, at cirka 90 personer er anholdt.

Der er flere skader på ambassaden. Demonstrationen var ikke varslet på forhånd.

Politiet meldte ved 14-tiden, at der var en demonstration i gang ved den iranske ambassade, hvor mange optrådte voldeligt ifølge politiet. En større politistyrke blev sendt til stedet.

Flere skal have forsøgt på at trænge ind i ambassaden.

En person, der siger, han repræsenterer Politiske Fanger for et Frit Iran, meddeler, at demonstrationen er "en del af verdensomfattende protester mod præsteregimet i Iran, efter at moralpolitiet har dræbt Mahsa Amini, en 22-årig kvinde".

Kvinden døde i sidste uge efter at være passet op af moralpolitiet i Teheran. Politiet var utilfreds med, hvordan hun tildækkede sit hår med sit tørklæde.

Ifølge familien var hun blevet mishandlet, inden hun døde.

Det har udløst protester i mange iranske byer.

