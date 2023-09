Demonstranter brænder Indiens flag og tramper på Modi-papfigur

Omkring 100 sikh-demonstranter tog plads foran det indiske konsulat i byen Toronto mandag lokal tid.

Her blev det indiske flag brændt i protest mod Indiens mulige indblanding i mordet på en canadisk statsborger i juni, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det sker, præcis en uge efter at den canadiske premierminister, Justin Trudeau, oplyste, at Canada har undersøgt "troværdige påstande" om indiske agenters involvering i mordet på sikhlederen Hardeep Singh Nijjar.

Indien har stemplet Nijjar som værende terrorist og beskyldt ham for at lede en militant separatistbevægelse. Det har Nijjars støtter benægtet at skulle være tilfældet, har det canadiske public service-medie CBC tidligere skrevet.

Omkring 200 demonstranter var mandag ligeledes samlet foran konsulatet i Vancouver.

På videoer kan man se, hvordan demonstranter med deres sko tramper på papfigurer af den indiske premierminister Narendra Modi.

I Ottawa havde mindre end 100 personer samlet sig foran Indiens ambassade i den canadiske hovedstad. Her flagede de med gule flag, hvorpå teksten "Khalistan" stod skrevet. Det refererer til den stat, sikh-separatister ønsker skal være uafhængig fra Indien - og som er hele roden til konflikten.

Da Indien fik selvstændighed i 1947 blev det delt mellem Indien og Pakistan, og sikher flygtede til den nyopdelte indiske stat Punjab.

Siden da har sikher villet oprette Khalistan, som skulle være en uafhængig stat fra Indien med en sikh-regering.

Sikhernes efterspørgsel efter egen stat er blevet større, efter at Punjab er blevet en af de rigeste stater i Indien.

/ritzau/