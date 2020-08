Demonstranter i Canada ødelægger statue af første leder

Canadas første premierminister, John A. Macdonald, knyttes til brutal håndtering af oprindelig befolkning.

Aktivister i Montreal har væltet en statue af Canadas første premierminister, John A Macdonald. Hans navn er knyttet til en brutal politik over for landets oprindelige befolkning sidst i 1800-tallet.

Videooptagelser viser statuens hoved ryge hen over fortovet. Provinsen Quebecs regering fordømmer handlingen som "uacceptabel". Det rapporterer det britiske medie BBC.

- Det er ingen løsning at ødelægge dele af vor historie, siger lederen af delstatsregeringen i Quebec, François Legault, i et tweet.

Der er ikke foretaget anholdelser i sagen, oplyser den canadiske tv-station CBC.

Macdonald var Canadas første premierminister fra 1867 til 1873. Han fik posten igen i årene 1878-1891. Hans politiske karriere var strakt ud over et halvt århundrede, og han har en fremtrædende plads i de canadiske historiebøger for hans rolle med at opbygge nationen.

Men Macdonalds navn er også knyttet til udviklingen af et omstridt skolesystem for indfødte canadiere.

Det medførte, at over 150.000 af landets oprindelige befolkning gennem et århundrede blev tvangsfjernet fra deres hjem og sendt på særlige kostskoler. Her blev mange misbrugt, og en del døde. På skolerne måtte de ikke tale deres eget sprog eller dyrke deres egen kultur.

I en canadisk regeringsrapport fra 2015 hedder det, at det berygtede skolesystem reelt var et "kulturelt folkedrab".

Macdonald beskyldes for at have tilladt hungersnød og sygdomme at gøre det af med mange indfødte. Flere kunne have været reddet. Hans regering tvang mange til at bryde op fra deres samfund i deres traditionelle territorier. Det skal være sket ved at holde mad tilbage, indtil de gjorde, som regeringen sagde.

I Skotland er Macdonalds navn blevet fjernet fra visse databaser og historiske arkiver. Det foregår under en verserende debat om hans politiske indsats og dens betydning.

Legault skriver på Twitter, at "vandalisme har ikke noget at gøre i vort demokrati".

- Statuen skal genrejses, siger han.

I USA er statuer af Christofer Columbus og af politiske ledere fra sydstaterne blevet ødelagt, og i Storbritannien er monumenter for fremtrædende slavehandlere revet ned.

Belgiske demonstranter har også ødelagt statuer af kong Leopold II på grund af historien i det nuværende DRCongo, som var belgisk koloni fra 1884 til 1960.

Historikere siger, at millioner af afrikanere i det, som nu er DRCongo, blev dræbt, lemlæstet eller døde af sygdomme i blandt andet gummiplantagerne.

/ritzau/