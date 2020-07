Demonstranter i Thailand kræver regeringens afgang

Modstanden mod Thailands premierminister, Prayuth Chan-ocha, er vokset i befolkningen på det seneste.

Omkring 2500 mennesker var lørdag aften samlet i Thailands hovedstad, Bangkok, til en af de største demonstrationer i landet siden militærkuppet i 2014.

Demonstranterne - der trodsede et forbud mod at demonstrere under coronapandemien - kræver regeringens afgang, ligesom de vil have parlamentet opløst.

Mange af demonstranterne er studerende. De vil også have lavet den forfatning om, der for et år siden sikrede det tidligere militærstyres leder, Prayuth Chan-ocha, posten som premierminister ved valget sidste år.

- Hvordan kan vi have det okay med en sådan mangel på demokrati, siger studenteraktivist Tattep Ruangprapaikit i en tale ved demonstrationen.

Politiet så på, men greb ikke ind og stoppede demonstrationen.

Det begyndte med, at studentergrupper var samlet. Men i løbet af aftenen kom flere til, og det endte med en demonstration på omkring 2500 deltagere.

Hans regering har fået endnu mere magt siden valget sidste år, efter at en domstol har opløst det næststørste oppositionsparti.

Også internt i regeringen er der utilfredshed. Flere af Prayuths ministre trådte tilbage torsdag.

Ved lørdagens demonstration var der også diskret kritik af monarkiet - noget, der tidligere var helt utænkeligt i Thailand.

Mens mange konservative kræfter ser det thailandske kongehus som helligt, er den relativt nye konge, Maha Vajiralongkorn, ikke nær så populær som den afdøde kong Bhumibol.

/ritzau/Reuters