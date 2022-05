Demonstranter i USA indleder en vred sommer for abort

Tusindvis af demonstranter begynder at samle sig i byer i USA for at vise, at de er modstandere af, at højesteretten skal ophæve den såkaldte Roe mod Wade-dom fra 1973.

Det er den dom, der sikrer retten til abort i USA's delstater.

Forskellige grupper af aktivister har udråbt lørdag til den første dag i det, der kaldes "vredens sommer".

En sommer, hvor demonstranter igen og igen agter at vise, at de kræver, at retten til abort skal bevares.

Årsagen til demonstrationerne er, at der den 2. maj blev lækket et papir fra højesteretten om, at et flertal af dommerne ville ophæve beslutningen fra Roe mod Wade.

Det vil i så fald betyde, at en delstat får ret til at forbyde abort.

Højesterettens endelige afgørelse om Roe mod Wade ventes på et tidspunkt i juni.

Hvis domstolens flertal af konservative dommere ophæver retten til abort, ventes omkring halvdelen af USA's 50 stater enten at forbyde abort eller stramme kraftigt op på det eksisterende regelsæt.

Som det er nu, er der ret til abort i alle delstater.

Men reglerne er forskellige for, hvor langt den gravide må være henne for at få foretaget abort.

- For kvinder her i landet bliver denne sommer en vredens sommer, siger Rachel Carmona, præsident for gruppen Kvinders March.

- Vi bliver umulige at regere, indtil denne her regering begynder at arbejde for os. Indtil dette angreb på vore kroppe stopper. Indtil retten til abort er sikret i loven.

Der er planlagt demonstrationer i blandt andet forbundshovedstaden Washington D.C., i New York, Chicago og Los Angeles.

Sagen er mere end et juridisk spørgsmål. Abortspørgsmålet er højt på den politiske dagsorden, specielt fordi der i november er midtvejsvalg.

Da er alle medlemmer af den ene halvdel af USA's kongres, nemlig Repræsentanternes Hus, på valg. Det samme er en tredjedel af det andet kammer, Senatet.

Meningsmålinger har vist, at der er flertal for at bevare retten til abort i befolkningen, og Demokraterne, som præsident Joe Biden tilhører, er også aborttilhængere.

Derfor håber partiet, at hvis højesteretten dropper fri abort, så kan Demokraterne måske få et godt valg og bedre chancer for at gøre noget ved sagen.

Imidlertid er der også begyndt at komme andre emner på dagsordenen, og her står Demokraterne knap så godt.

Det gælder blandt andet stigende priser på varer som benzin og fødevarer.

/ritzau/Reuters