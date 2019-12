Demonstranter kræver ny premierministers afgang i Libanon

Mindre end ti dage efter at Hassan Diab er tiltrådt som premierminister, kræver demonstranter hans afgang.

I Libanon samlede demonstranter sig lørdag foran landets nye premierminister Hassan Diabs hjem og krævede hans afgang.

Det sker, mindre end ti dage efter at han er tiltrådt posten.

Libanon har de seneste måneder været præget af store regeringskritiske protester. De har medført, at Saad Hariri 29. oktober trak sig som landets premierminister.

Demonstrationerne er fortsat efter Hariris afgang, mens landets politiske partier forhandlede i ugevis, inden de 19. december udpegede Hassan Diab til ny premierminister.

Diab har for at imødekomme demonstranternes krav lovet at danne en regering bestående af uafhængige eksperter inden for seks uger.

Normalt tager regeringsdannelser i Libanon ofte flere måneder.

Men demonstranterne er ikke blevet overbevist af Diabs løfter. Det oplyser flere af dem, der har samlet sig foran den nye premierministers hjem.

- Vi bliver nødt til at afsætte Hassan Diab. Han repræsenterer ikke os. Han er en af dem, siger en af demonstranterne med henvisning til landets politiske elite.

- Det er revolutionen, der skal udnævne en premierminister, ikke dem, siger en anden demonstrant.

60-årige Hassan Diab betegner sig selv som teknokrat. I sidste uge sagde han, at demonstranternes krav var legitime. Men samtidig bad han demonstranterne om tid til at danne en "ekstraordinær regering".

Han henviser således til, at hans regering vil adskille sig fra de normale regeringer i Libanon, hvor posterne fordeles ud fra religiøst tilhørsforhold.

Ifølge det politiske system i Libanon skal premierministeren således være sunnimuslim, hvilket Hassan Diab også er.

Derudover er det eksempelvis påkrævet, at præsidenten er kristen, mens lederen af nationalforsamlingen skal være shiamuslim.

Diab har tidligere været undervisningsminister i en libanesisk regering, som ifølge demonstranterne var dybt korrupt.

Derudover er mange utilfredse med, at den shiamuslimske Hizbollah-bevægelse støtter hans udnævnelse som premierminister.

Det politiske dødvande, som Libanon har befundet sig i de seneste måneder, har skabt den værste økonomiske krise i landet siden borgerkrigen i 1975 til 1990.

