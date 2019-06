Demonstranter: Mindst 100 dræbt under uro i Sudan

40 lig er bjærget op fra floden Nilen. Dermed er mindst 100 dræbt under urolighederne i landet.

Arrangører af prodemokratiske protester i Sudan siger onsdag, at 40 lig er bjærget fra floden Nilen. Dermed er mindst 100 dræbt under urolighederne i landet.

En sammenslutning af læger sagde tidligere onsdag, at antallet af dræbte i Sudan var steget til 60, efter at sikkerhedsstyrker i denne uge har slået hårdt ned på demonstranter.

De 40 lig, som er fundet yderligere, er blevet hevet op fra Nilen i hovedstaden Khartoum.

Den Sudanske Lægekomité siger, at ligene blev bjærget op fra floden tirsdag, og at de døde er transporteret til et ukendt sted af den paramilitære gruppe Hurtigstyrken.

Situationen er blevet forværret efter et blodigt angreb mandag aften mod demonstranter, der i ugevis har slået lejr foran forsvarsministeriet i Khartoum.

Den største af de civile protestbevægelser anklager blandt andet det regerende militærråd for at stå bag angrebet på en teltlejr. De betegner angrebet som en "massakre".

Omkring 300 skal være blevet såret.

Det er de værste sammenstød i landet, siden præsident Omar al-Bashir blev afsat i april.

Angrebet benægtes af det militære overgangsråd, der stillede sig i spidsen for landet, efter at Bashir var fjernet.

Man har kun fjernet "uregerlige" personer, hedder det

Demonstranternes ledere siger onsdag, at de har afvist et forslag fra Det Militære Overgangsråd (TMC) om at åbne nye forhandlinger om udviklingen i landet.

- TMC er parat til forhandlinger med andre parter og grupper uden forhåndsbetingelser, sagde general Abdel Fattah al-Burhan tidligere i en tv-tale. Burhan har sagt, at militærrådet planlægger et valg om ni måneder.

- Vi accepterer ikke invitationen fra TMC, fordi det ikke er en kilde, vi kan stole på. Den indgyder frygt til almindelige borgere, siger Madani Abbas Madani, som er blandt demonstranternes ledere. Han fremsætter udtalelsen til Reuters.

Militæret valgte 11. april at afsætte Sudans mangeårige præsident, efter at der i månedsvis havde været massive folkelige protester imod ham.

Siden da har en paraplyorganisation for protestbevægelserne forhandlet med militærrådet om en overgang til et folkeligt styre. Forhandlingerne gik dog i hårknude og blev suspenderet i midten af maj, kort efter at parterne for første gang så ud til at nærme sig hinanden.

/ritzau/Reuters