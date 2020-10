Demonstranter slår lejr ved regeringshus i Thailand

Aktivister bliver ved regeringskontor for at lægge pres på premierminister. Nogle råber skældsord mod kongen.

Titusinder af demonstranter har onsdag aften slået lejr uden for premierminister Prayut Chan-o-chas kontor i Thailands hovedstad, Bangkok.

De kræver, at han træder tilbage.

- Vi går ikke, før Prayuth går af, siger protestleder Arnon Nampa i en tale til menneskemængden.

Demonstranterne siger, at de har planer om at blive i mindst tre dage. Mange af dem har måtter med, som de sidder eller ligger på.

En journalist fra nyhedsbureauet Reuters vurderer, at titusinder af demonstranter gik med i marchen mod regeringsbygningen.

Arrangørerne mener selv, at der er 100.000 mennesker ved stedet. De siger, at det er deres hidtil største demonstration.

Politiet sætter antallet af deltagere til blot 8000.

En polititalsmand siger, at det er ulovligt for demonstranterne at opholde sig under 50 meter fra regeringsbygningerne.

Men en talsmand for regeringen siger, at politiet har fået besked på at undgå en konfrontation.

De embedsmænd, der arbejder i bygningen, har fået besked på at blive hjemme torsdag.

Studerende og unge aktivister i Bangkok har på det seneste holdt en række demonstrationer med krav om premierministerens afgang og mere demokrati.

Nogle af demonstranterne har også taget hul på et af de store tabuer i Thailand og kræver reformer af kongehuset. De ønsker, at kongens magt bliver indskrænket, og at der bliver udarbejdet en ny forfatning.

Uden for regeringsbygningen råber nogle af demonstranterne skældsord mod billeder af kong Maha Vajiralongkorn. Det er en alvorlig sag i et land, hvor majestætsfornærmelse kan give op mod 15 års fængsel.

Kritikken af kongehuset har fået andre til at etablere moddemonstrationer i Thailands hovedstad, Bangkok.

Tusindvis af thailændere klædt i gult var mødt frem for at vise deres opbakning til kongehuset og kræve, at de studerende lader være at udfordre den nærmest hellige institution.

Det kom kortvarigt til håndgemæng mellem de to grupper, inden de studerende gik ad en anden rute, rapporterer britiske BBC.

/ritzau/Reuters