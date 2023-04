Demonstranter stikker ild til en af Macrons yndlingsrestauranter

Vrede demonstranter satte torsdag ild til markisen på en restaurant i Paris, hvor præsident Emmanuel Macron i 2017 fejrede sin valgsejr.

Brandfolk fik hurtigt slukket ilden, inden kampklædt politi tog opstilling ved stedet.

Forinden havde sortklædte demonstranter kastet sten og affyret fyrværkeri mod restauranten, der længe har været et stamsted for præsident Macron og hans kone, Brigitte.

Det er ikke første gang, at restauranten bliver angrebet på grund af forbindelsen til Macron.

Artiklen fortsætter under annoncen

Torsdag er hundredtusindvis af franskmænd igen gået ud i gader og stræder landet over for at vise deres utilfredshed med den pensionsreform, som Macron og hans regering har tvunget igennem i Frankrig.

De franske fagforeninger forsøger at holde presset på regeringen forud for en afgørelse fra det franske forfatningsråd i næste uge.

Rådet skal fælde endelig dom over reformen, der hæver pensionsalderen fra 62 til 64 år og kræver, at folk bliver længere på arbejdsmarkedet, hvis de vil have fuld pension udbetalt.

Rådet kan annullere hele reformen eller dele af den, hvis rådet vurderer, at processen omkring vedtagelsen strider imod forfatningen.

Macron har afvist at ændre på reformen, selv om den har sat ham under hidtil uset pres og kostet ham dyrt i meningsmålingerne.

Torsdag er der planlagt demonstrationer i såvel hovedstaden Paris som i en række andre byer, herunder Marseille og Montpellier i Sydfrankrig.

- Vi har ikke givet op endnu, og det har vi heller ikke i sinde at gøre, siger den 50-årige embedsmand Davy Chretien, der demonstrerer i havnebyen Marseille.

De fleste demonstrationer forløb fredeligt. Men enkelte er det kommet til sammenstød eller håndgemæng mellem demonstranter og politi.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Paris angreb en mindre gruppe demonstranter en bank, hvor de smadrede ruderne og slæbte afsted med blandt andet computerudstyr.

Andre kastede genstande mod politiet, der svarede igen med tåregas.

Omkring 20 mennesker er anholdt i Paris, lød de torsdag eftermiddag fra politiet i den franske hovedstad.

Fagforeningen CGT hævder, at der alene i Paris er omkring 400.000 deltagere i protesterne.

En meningsmåling, der blev offentliggjort onsdag, viser, at hvis der var præsidentvalg i dag, ville højrenationalisten Marine Le Pen have en god chance for at vinde over Macron.

Både ved præsidentvalget i 2017 og 2022 kunne vælgerne vælge mellem de to kandidater i den anden og afgørende valgrunde. Som bekendt trak Macron sig sejrrigt ud af begge opgør.

Men ifølge den seneste meningsmåling siger 55 procent af de adspurgte franske vælgere, at de ville sætte krydset ved Le Pen, hvis der var valg i dag. Macron må nøjes med 45 procents opbakning i meningsmålingen.

/ritzau/