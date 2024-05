Demonstranter støder sammen ved californisk universitet

Der er sammenstød mellem propalæstinensiske demonstranter og moddemonstranter på University of California, Los Angeles.

Det viser direkte tv-billeder onsdag formiddag dansk tid, mens det er nat på den amerikanske vestkyst.

Borgmesteren i Los Angeles, Karen Bass, siger, at politi er indsat på anmodning fra universitetet.

Det bekræfter universitetets vicerektor, Mary Osako,

- Forfærdende voldshandlinger er sket ved lejren til aften, og vi tilkaldte øjeblikkeligt ordensmagten for at få støtte, siger hun ifølge BBC.

Mennesker kan ses angribe midlertidige barrikader af træplader med stave. Det viser billeder fra tv-stationen KABC - en del af ABC-netværket.

Billeder på sociale medier viser folk, der kaster med fyrværkeri.

BBC skriver, at spændingerne mellem de propalæstinensiske og proisraelske grupper har været tiltagende på universitetsområdet de seneste dage.

Det står ikke klart, hvad der har ført til eskaleringen.

Der har de seneste uger været propalæstinensiske demonstrationer på en række universiteters områder i USA.

Natten til onsdag dansk tid var der også uro på det amerikanske universitet Columbia Universitys område i New York.

Her gik hundredvis af kampklædte betjente ind for at opløse de propalæstinensiske demonstrationer.

Columbia University udsendte en erklæring, hvori der stod, at universitetet med beklagelse "måtte meddele, at demonstranterne med deres handlinger har valgt at eskalere situationen" - og at politiet derfor måtte indsættes.

- Efter at universitetet kunne konstatere, at Hamilton Hall over natten er blevet besat, vandaliseret og blokeret, havde vi ikke noget valg, lød det.

