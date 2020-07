Demonstranter stormer Serbiens parlament i lockdown-protest

Tusindvis samlede sig tirsdag foran Serbiens parlament, hvor utilfredsheden med coronarestriktioner var stor.

En gruppe demonstranter har tirsdag aften stormet det serbiske parlament i protest mod planlagte coronarestriktioner.

Det sker, efter at den serbiske præsident, Aleksandar Vucic, har sagt, at der vil komme flere indskrænkninger i borgernes frihed på grund af coronavirus.

Samtidig meldte han, at et egentligt lockdown var på vej i hovedstaden Beograd i weekenden på grund af stigende smittetal.

Efter udmeldingerne begyndte flere tusinder at samle sig foran Beograds parlament på den centrale plads i byen.

Modstandere af coronatiltagene mener blandt andet, at de stigende smittetal er regeringens skyld.

Derfor bør landets borgere ikke betale prisen for dem, lyder det.

Omkring klokken 22 lykkedes det en gruppe demonstranter at bryde igennem politiets barriere foran parlamentet. Herefter brød de igennem en dør og gik ind i parlamentsbygningen.

Det lykkedes dog efterfølgende politiet at få dem gennet ud af bygningen og skubbet tilbage.

Demonstranterne krævede præsidentens afgang.

- Serbien har rejst sig, råbte de.

Der blev også brugt tåregas mod demonstranterne.

- Folk samlede sig spontant. Utilfredsheden kunne mærkes i luften, siger Radomir Lazovic, som tilhører en oppositionsgruppe, ifølge tv-kanalen N1.

Der bor i alt syv millioner mennesker i Serbien. Landet har haft 16.168 bekræftede smittetilfælde og 330 coronarelaterede dødsfald.

Men tallene stiger, og tirsdag var der 299 nye smittede og 13 dødsfald.

Fra hospitalerne lyder det derudover, at kapacitetsgrænsen er tæt på at være nået, og at sundhedsarbejderne er trætte.

Tidligt i marts gennemførte Serbien en omfattende nedlukning af landet for at stoppe virusspredningen.

Sent i maj var landet dog et af de første til at åbne igen, og der blev samtidig sat en valgdato 21. juni.

Her organiserede Vucics regeringsparti, Det Progressive Parti (SNS), flere vælgermøder, hvor folk ikke havde mundbind på.

