Demonstranter stormer svensk ambassade i Bagdad

Hundredvis af demonstranter har stormet den svenske ambassade i Iraks hovedstad, Bagdad, og sat den i brand.

Det fortæller en kilde med viden om hændelsen til nyhedsbureauet Reuters.

Det er uvist, om demonstranterne stadig befinder sig på ambassaden.

Brandens omfang er heller ikke kendt på nuværende tidspunkt.

Kilden fortæller yderligere til Reuters, at personalet på ambassaden ikke er kommet noget til. Svenske repræsentanter fra ambassaden er ikke vendt tilbage på Reuters' forespørgsel om en kommentar.

Torsdagens demonstration blev iværksat af tilhængere af den shiamuslimske imam Muqtada Sadr, der havde opfordret til protester forud for en forventet afbrænding af en koran i Sverige.

I flere ikkeverificerede videoer på sociale medier kan man se en række demonstranter på og omkring ambassaden omkring klokken 01.00 natten til torsdag.

Hændelsen kommer, efter at en gruppe irakiske demonstranter i juni kortvarigt ind i Sveriges ambassade.

Dengang var det snesevis af demonstranter, som gik ind i bygningen og var der i omkring 15 minutter, inden de på fredelig vis forlod stedet igen, da sikkerhedsstyrker ankom til stedet.

Demonstranterne var vrede over, at en mand havde brændt en koran i den svenske hovedstad, Stockholm.

Det svenske personale kom ikke noget til i den hændelse.

Sverige har for nylig fået grønt lys til at blive optaget i den vestlige forsvarsalliance Nato.

Det skete efter længere tids modstand fra Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Han har især været utilfreds med, at Sverige ifølge ham huser kurdiske terrorister, som Tyrkiet kræver udleveret til retsforfølgelse.

Det kræver godkendelse fra alle Nato-landende for at indlemme et nyt land i alliancen.

Men en række koranafbrændinger i Sverige har også spillet en rolle og gjort, at landet er faldet i unåde i den muslimske verden.

Iran, Saudi-Arabien, Egypten og Syrien kritiserede også koranafbrændingen i juni.

Iraks udenrigsministerium indkaldte dengang den svenske ambassadør i landet til samtale.

Iran indkaldte ligeledes den svenske chargé d’affaires i Teheran til en samtale efter hændelsen.

/ritzau/