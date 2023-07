Demonstranter tvinger pride-arrangement i Tbilisi til aflysning

Tusindvis af højreorienterede georgiske demonstranter stormede lørdag det sted, hvor der skulle afholdes et arrangement i forbindelse med pride-ugen i Tbilisi i Georgien.

Det har tvunget arrangørerne til at aflyse arrangementet.

Homoseksualitet er meget stigmatiseret i Georgien, hvor den magtfulde ortodokse kirke har haft uenigheder med politiske partier, der har mere vestlige tendenser, over sociale problemstillinger.

Arrangementet, der skulle foregå udendørs i hovedstaden lørdag, blev aflyst, efter at demonstranterne ødelagde scenen og brændte regnbueflag.

Det siger Mariam Kvaratskhelia, der er arrangør af arrangementet.

Hun siger, at politiet ikke forsøgte at stoppe demonstranterne.

- Stedet er blevet evakueret, og ingen kom til skade, siger hun.

Arrangørerne af pride-ugen i Tbilisi beskylder Georgiens regering for at være medvirkende til, at der findes voldelige anti-LGBT+-grupper i landet.

De siger, at angrebet "var koordineret på forhånd og aftalt med indenrigsministeriet".

Indenrigsministeriet siger dog, at de højreorienterede demonstranter "lykkedes med at komme uden om politiafspærringer og nåede til stedet".

- Vi har evakueret arrangørerne af pride-arrangementet i Tbilisi, siger viceindenrigsminister Alexandre Darakhvelidze.

Flere af angrebsmændene blev anholdt, skriver nyhedsbureauet Interpress.

Georgiens præsident, Salome Zurabishvili, siger, at regeringen "må sikre, at pride-festivalen bliver afholdt på sikker vis".

- Ytrings- og forsamlingsfrihed er fundamentale rettigheder, og et brud på dem er uacceptabelt, siger hun.

Kritikere har længe beskyldt Georgiens regering for stiltiende at støtte homofobiske og nationalistiske grupper, der sædvanligvis støtter det regeringsbærende Drømmeparti og har arrangeret demonstrationer mod provestlige oppositionspartier.

I 2019 brændte hundredvis af højreorienterede aktivister regnbueflag i Tbilisi for at protestere mod visningen af en oscarnomineret film med et homoseksuelt tema.

I 2013 afbrød tusindvis af støtter af den ortodokse kirke et arrangement på den internationale dag mod homofobi.

Deltagere ved arrangementet var nødt til at gå om bord i politibusser for at slippe fra menneskemængden, der jagede dem tværs over en stor plads i hovedstaden, mens de kastede sten, smadrede vinduer og truede med at dræbe.

Georgien afkriminaliserede homoseksualitet i 2000, og indførte love mod diskrimination i 2006 og 2014.

/ritzau/AFP