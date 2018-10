Demonstranter venter på Trump efter massakre i synagoge

I Pittsburgh gør demonstranter klar til at tage imod præsident Trump, der besøger byen efter drab på 11 jøder.

Sørgende familier og venner er tirsdag samlet til de første begravelser for ofrene for skyderiet i en jødisk synagoge i byen Pittsburgh i Pennsylvania lørdag.

Samtidig er demonstranter ved at gøre klar til at modtage præsident Donald Trump, som tirsdag aften dansk tid efter planen ankommer til Pittsburgh for at vise sympati for ofrene og deres familier.

Demonstranterne beskylder derimod Trump for med sin retorik at være med til at opildne had mod jøder.

Den 73-årige Marianne Novy, som er pensioneret universitetsprofessor, siger, at hun sammen med tusinder af andre har underskrevet et brev med en opfordring til Trump om ikke at komme til Pittsburgh.

- Hans sprogbrug har opildnet had og frygt for indvandrere, hvilket er en del af årsagen til, at disse mennesker blev dræbt, mener hun.

Trump og hans talspersoner har blankt afvist, at præsidentens udtalelser skulle opmuntre højreorienterede ekstremister til at begå forbrydelser.

Amerikansk politi har anholdt den 46-årige Robert Bowers for angrebet mod synagogen. Han blev mandag varetægtsfængslet uden mulighed for løsladelse mod kaution.

Ifølge øjenvidner stormede Bowers ind i Tree of Life-synagogen og råbte "Alle jøder skal dø!". Derpå åbnede han ild mod de forsamlede jøder.

Den republikanske præsident siger, at han vil besøge politibetjente og andre, der blev såret ved skyderiet.

- Jeg kommer bare for at vise min respekt, sagde Trump mandag aften i en udtalelse til tv-stationen Fox News.

Trumps besøg kommer kun en uge inden, at amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget. Valget vil afgøre magtbalancen mellem Demokrater og Republikanere i USA's kongres.

Præsidenten og hans hustru, Melania Trump, ventes at ankomme til Pittsburgh omkring klokken 22 dansk tid.

/ritzau/Reuters