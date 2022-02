Demonstrationer stopper Toyota-produktion ugen ud i Ontario

Toyota forventer ikke at kunne producere biler resten af ugen i den canadiske provins Ontario.

Det skyldes forsyningsproblemer, der stammer fra coronarelaterede demonstrationer fra lastbilchauffører samt andre faktorer.

Det oplyser bilproducenten onsdag.

- På grund af en række forsyningskæder, dårlige vejrforhold og covid-relaterede udfordringer står Toyota fortsat over for mangler, der påvirker produktionen hos vores nordamerikanske fabrikker, herunder Toyota Manufacturing Canada, lyder det fra virksomheden.

Canadas hovedstad, Ottawa, har været præget af demonstrationer fra lastbilchauffører.

De har været rettet mod krav om coronavaccination for at kunne krydse landets provinsgrænser og grænser til USA.

Demonstranterne har også klaget over en kulafgift samt anden lovgivning.

Landets premierminister, Justin Trudeau, siger, at "protesterne må stoppe nu".

Siden mandag aften har chauffører afskåret indgående canadisk trafik ved den internationale hængebro Ambassador Bridge.

Den forbinder Detroit i USA med Windsor i Canada.

Det er også en forsyningsrute for bilproducenter i Detroit og landbrugsprodukter.

En anden grænseovergang i Canada-provinsen Alberta, har siden sent tirsdag været lukket i begge retninger.

Hos Ford samt bilkoncernen Stellantis har produktionen også været påvirket.

Der har lydt advarsler fra Det Hvide Hus i Washington D.C.

- Jeg mener, at det er vigtigt for alle i Canada og USA at forstå, hvad konsekvenserne af denne blokade er.

- Potentiel effekt på arbejdere, på forsyningskæden, og det er der, vi er mest fokuserede, siger Jen Psaki, der er talsperson i Det Hvide Hus, onsdag.

USA samarbejder med myndigheder på tværs af grænsen for at omdirigere trafikken til broen Blue Water Bridge. Den forbinder Port Huron i Michigan med byen Sarnia i Ontario.

Det sker, mens der er bekymringer om, at demonstrationerne kan blive voldelige, lyder det fra Psaki til journalister.

/ritzau/Reuters