Den afghanske forfatter Rahnaward Zaryab er død, 77 år

Zaryab blev anset for at være sin tids mest indflydelsesrige forfatter i Afghanistan.

Rahnaward Zaryab, Afghanistans mest kendte forfatter og kulturpersonlighed, er død med covid-19, 77 år, oplyser hans kolleger og venner.

Zaryab, som for nylig blev indlagt, døde tidligt fredag, siger hans kollega Lotfullah Najafizada på Twitter.

Zaryab anses for at sin tids mest indflydelsesrige forfatter i Afghanistan. Han havde samtidig en fremtrædende rolle som chefredaktør på Tolo TV, som er landets største tv-station.

- Professor Rahnaward Zaryab brugte mange år af sit liv på at skrive romaner og deltage i landets kulturaktiviteter. Han har sat et stort præg på vores land, hedder det i en erklæring fra Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, på Facebook.

- Zaryabs død er et tab for litteraturen og for kulturen i Afghanistan, hedder det videre i erklæringen fra Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, på Facebook.

Forfatteren havde en baggrund med journaliststudier på Kabuls universitet og Universitet i Wales i Storbritannien.

Zaryab emigrerede til Frankrig i 1990'erne. Han vendte hjem til Kabul efter Taliban-regimets fald i 2001. Han vendte aldrig tilbage til Paris.

Han har skrevet over hundrede noveller, adskillige romaner og manuskriptet til den afghanske film "Akhtar-e-Maskhara" (Den latterlige Akhtar).

Mange højtstående embedsmænd, politikere og intellektuelle i Afghanistan udtrykte fredag sorg på sociale medier over Zaryabs død.

/ritzau/dpa