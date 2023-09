Den Afrikanske Union bliver en del af G20

Den Afrikanske Union (AU) er lørdag blevet medlem af G20, der tæller verden største og økonomisk tunge lande.

Det oplyser Indiens premierminister, Narendra Modi, der er vært for G20-topmødet i New Delhi.

Det var Modi, der i juni foreslog, at AU skulle være et permanent medlem af G20.

AU er en sammenslutning af 55 afrikanske lande, der nu får samme status som EU i G20.

- Vi hilser Den Afrikanske Union velkommen som et permanent medlem af G20 og er af den stærke overbevisning, at inkluderingen af AU vil bidrage betydeligt til at adressere vores tids globale udfordringer, siger Modi.

/ritzau/Reuters