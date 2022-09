Den aldrende befolkning er en tikkende bombe under Kinas væksteventyr

”Hvis du vil være rig, så fød færre børn og avl flere grise”. Det var et af de mange slogans, der florerede ude på landet i Kina sidst i 1970'erne, hvor den kinesiske regering havde besluttet at dæmme op for den hastigt voksende befolkning og derfor indførte etbarnspolitikken. Det var ikke bare en opfordring, men en ordre, der blev nidkært eksekveret af de kinesiske myndigheder med mange tragiske følger – heriblandt aborter, hvis det viste sig, at det ufødte barn var en pige og ikke det ønskede drengebarn.

Den barske familiepolitik blev ganske vist droppet i 2016, hvor det blev tilladt at få to børn, og sidste år blev familiepolitikken yderligere lempet, da man nu måtte få hele tre børn. Men det kom der ikke flere børnefødsler ud af – af mange forskellige grunde, fortæller forsker Yi Ma, der er post. doc. på Københavns Universitet.