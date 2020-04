Den amerikanske flåde anbefaler at genindsætte fyret kaptajn

Kaptajn Brett Crozier fik sparket, efter at han advarede om coronaudbrud om bord på hangarskib.

Den amerikanske flåde anbefaler at genindsætte kaptajn Brett Crozier, der blev fyret efter at have meldt om et coronaudbrud om bord på hangarskibet "Theodore Roosevelt".

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge AP har marinechef Mike Gilday mødtes med forsvarschef Mark Milley og forsvarsminister Mark Esper fredag om sagen.

Gilday har angiveligt bedt om at få Crozier genindsat.

Espers talsmand Jonathan Hoffmann har antydet, at forsvarsministeren er tilbøjelig til at støtte denne beslutning.

Demokraten Adam Smith, som er formand for forsvarskomitéen i Repræsentanternes Hus, har opfordret Esper til at følge marinens anbefaling.

- Selv om kaptajn Croziers handlinger i begyndelsen af sundhedskrisen om bord på "Theodore Roosevelt" var drastiske og ufuldkomne, er det tydeligt, at han kun tog skridt til at beskytte besætningen, lyder det fra Smith i en erklæring ifølge AP.

Crozier blev fjernet som øverstkommanderende, efter at han i et brev havde bedt om mere hjælp til at bremse virusudbruddet.

Han krævede, at de mange tusinde søfolk under hans kommando fik lov til at forlade skibet for at forhindre smittespredning.

Brevet blev lækket til medier, hvorefter Crozier blev afskediget med den begrundelse, at flåden havde mistet tilliden til ham.

Efterfølgende sagde den nu fratrådte marineminister Modly i en tale til besætningsmedlemmerne om bord på "Theodore Roosevelt", at Crozier enten var for "naiv eller for dum" til at have ansvaret for dem.

Fredag er der registreret mere en 850 smittetilfælde med coronavirus blandt besætningen. Den tidligere kaptajn Crozier er også blandt de smittede. Mindst en amerikansk sømand er død med virusset.

/ritzau/