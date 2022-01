Den amerikanske komiker Louie Anderson er død - 68 år

Den amerikanske komiker og Emmy-vinder Louie Anderson er død.

Han blev 68 år gammel.

Han døde i Las Vegas, USA, fredag morgen, hvor han tidligere på ugen blev indlagt på et hospital for behandling af kræft.

Det oplyser hans publicist Glenn Schwartz til det amerikanske underholdningsmedie Deadline.

De senere år har Louie Andersen modtaget stor ros for sin rolle i tv-serien "Baskets", hvor han spiller over for skuespiller og komiker Zach Galifianakis.

Serien handler om en klovn, som kæmper med at holde sin drøm om at være professionel klovn i live.

I 2016 modtog Anderson en Emmy - en af de mere eftertragtede tv-priser i USA - for sin rolle i serien.

De to efterfølgende år var han også nomineret til prisen for rollen i "Baskets", hvor han spiller figuren Christine Baskets, som er mor til Galifianakis' rolle.

Han har også været med i den i Danmark hyppigt genudsendte julefilm "Coming to America" med Eddie Murphy i hovedrollen, hvor han har rollen som Maurice.

Han er også anerkendt for sin karriere som komiker. Af tv-kanalen Comedy Central er han med på listen over de 100 bedste komikere nogensinde.

Anderson har også skrevet bøger, som har solgt godt. En af de mest populære er "Dear Dad - Letters From An Adult Child".

Den er en samling af gribende og sjove breve fra Anderson til hans afdøde far.

Han har også skrevet en selvhjælpsbog. "Goodbye Jumbo... Hello Cruel World" er en selvhjælpsbog for personer, som kæmper med deres selvværd.

/ritzau/