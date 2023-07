Den amerikanske sanger Tony Bennett er død

Det er sjældent, at en kunstner i 90'erne stadig har kræfter og stemme til at stå på en scene foran tusindvis af mennesker og levere.

Men det kunne Tony Bennett helt frem til sit 95. år. Manden med den glatte crooner-stemme er død i en alder af 96 år, knap to år efter at han satte karrieren på hold.

Det skriver det amerikanske nyhedsbureau AP fredag.

Den amerikanske sanger Tony Bennett, der i flere år har lidt af Alzheimers sygdom ville være fyldt 97 år i næste måned - den 3. august.

Han blev født i New York i 1926 og havde en stor og mangeårig musikkarriere. Undervejs vandt han 20 grammypriser for sin musik, ifølge Sky News

Sylvia Weiner, der er talsperson for Tony Bennett, siger til AP, at sanglegenden døde i sin fødeby, New York.

Helt frem til at han blev 95 år, holdt han turnélivet i gang. Den verdensberømte crooner Tony Bennett optrådte live for sidste gang i 2021.

Sangeren har lidt af Alzheimers sygdom, siden har var 90 år. Sygdommen afholdt ham dog ikke fra at tage på turné og optræde i timevis.

I 2015 optrådte croonerkongen og Lady Gaga sammen i Tivoli. Efter koncerten var alle danske anmeldere stort set enige. Bennett bar duoen gennem koncerten, og det var ham, der blev tildelt æren for en storslået koncert.

Lady Gaga og Tony Bennett vandt i februar 2015 en Grammy for "Best Traditional Pop Vocal Album" med "Cheek to Cheek".

Bennett, som blev født den 3. august 1926 i New York, er kendt for sin varme og fyldige stemme og sin evne til at synge forskellige genrer.

Det var den britisk-amerikanske skuespiller Bob Hope, der opdagede Anthony Dominick Benedetto talent efter en optræden på en natklub, og det var Hope, som gav ham navnet Tony Bennett.

I 1951 udkom sangerens første populære nummer, "Because of You". Nummeret blev efterfulgt af tophits som "Rags to Riches".

Han fik for alvor sit gennembrud i slutningen af 1950'erne med albummer som "The Beat of My Heart" og "Basie Swings".

Populariteten tog et dyk i slutningen af 1960'erne og begyndelsen af 70'erne, men i slutningen af 80'erne sang han duetter med succesrige stjerner, hvilket fik hans navn tilbage på den store scene.

Tony Bennett har været gift tre gange og har fire børn. Han tjente tre år i den amerikanske hær under Anden Verdenskrig.

