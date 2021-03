Den amerikanske skuespiller George Segal er død - 87 år

Den 87-årige amerikaner George Segal var aktiv skuespiller lige indtil sin død, der indtraf tirsdag.

Den amerikanske skuespiller George Segal, hvis lange film- og tv-karriere strakte sig fra 1960'erne og frem til i dag, er død i en alder af 87 år.

Det oplyser Segals kone, Sonia, til underholdningsmediet Deadline tirsdag amerikansk tid.

George Segal døde ifølge sin hustru i Santa Rosa i Californien af komplikationer efter en bypassoperation.

Segal er mest kendt for sin rolle i filmen "Hvem er bange for Virginia Woolf?" fra 1966, som han også blev nomineret til en Oscar for som Bedste Mandlige Birolle.

Her spillede han en ung professor i filmen sammen med megastjernerne Richard Burton og Elizabeth Taylor.

Segals død falder desuden sammen med tiårsdagen for Elizabeth Taylors dødsfald.

Yngre seere vil måske kende George Segal som bedstefar Pops i tv-serien "The Goldbergs".

Serien fra 2013 kører stadig i dag, og serieskaberen skriver på Twitter, at "vi i dag mistede en legende".

- Det var en ære at være en lille del af George Segals fantastiske liv. Skæbnen ville, at jeg fik valgt den perfekte person til at spille Pops.

- Ligesom min egen bedstefar var George et barn ind i hjertet med en magisk gnist, skriver serieskaberen Adam Goldberg på Twitter.

Segal vandt desuden en Golden Globe-pris for sin rolle i filmen "En pikant affære" fra 1973, mens han også havde roller i de nyere film "2012" og "Love and Other Drugs".

Ud over at være skuespiller spillede Segal banjo gennem hele sit liv og optrådte desuden med sit eget jazzband.

George Segal efterlader sig ud over sin kone to børn.

