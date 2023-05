Den Arabiske Liga byder Syrien velkommen tilbage

Den Arabiske Liga har på et møde søndag besluttet, at Syrien igen kan være en del af sammenslutningen efter 12 års udelukkelse.

Det skriver irakiske statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Oplysningen bekræftes af en talsperson for ligaen.

Syriens medlemskab blev suspenderet i kølvandet på Det Arabiske Forår i 2011, hvor landet under præsident Bashar al-Assads ledelse slog hårdt ned på kritikere af det syriske styre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Siden har Syrien været hærget af borgerkrig.

Ud over at suspendere Syriens medlemskab af Den Arabiske Liga valgte mange arabiske lande også at trække deres diplomater ud af Syrien i 2011.

Beslutningen om at byde Syrien velkommen tilbage er truffet på et møde for medlemslandenes udenrigsministre i Egyptens hovedstad, Kairo.

Her har medlemslandene stemt om Syriens medlemskab. Afstemningen finder sted forud for et topmøde i Den Arabiske Liga.

Topmødet afholdes 19. maj.

Inden søndagens møde har flere arabiske stater - herunder Egypten, Irak og Saudi-Arabien - besluttet at genoptage deres kontakt til Syrien. Landene har holdt møder med Syriens politiske ledelse og besøgt landet.

Eksempelvis besøgte Saudi-Arabiens udenrigsminister, Faisal bin Farhan al-Saud, i april Syriens hovedstad, Damaskus. Det skriver mediet Al Jazeera.

Artiklen fortsætter under annoncen

Andre arabiske lande har dog givet udtryk for, at de er imod en fuld normalisering af forholdet til Syrien.

Så længe der ikke er fundet en løsning på konflikten i Syrien, vil blandt andet Qatar ikke indgå i et fuldbyrdet diplomatisk samarbejde med Syrien.

Og både Qatar, Jordan og Kuwait har ifølge Al Jazeera givet udtryk for, at de ikke ønsker, at præsident Bashar al-Assad bliver inviteret med til det forestående topmøde i Den Arabiske Liga, hvis ikke han først går med til at påbegynde forhandlinger om en fredsplan for Syrien.

Den Arabiske Liga består af 22 stater i det nordlige Afrika og Mellemøsten.

Sammenslutningen har til formål at fremme samarbejde mellem landene inden for blandt andet handel og kultur.

/ritzau/