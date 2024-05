Den Arabiske Liga samles i Bahrain om Gaza og Israel

Arabiske ledere samles torsdag ved et topmøde i Bahrain, som vil være domineret af krigen mellem Israel og Hamas i Gazastriben.

Statsoverhoveder og regeringsledere begyndte allerede at ankomme onsdag til Manama, som er hovedstad i Bahrain, hvor delegationer fra de 22 medlemslande i Den Arabiske Liga samles.

Det er første gang, at blokken samles ved et ekstraordinært topmøde siden november i Saudi-Arabien sidste år, hvor Ligaen og Den Islamiske Samarbejdsorganisation fordømte Israel for "barbariske handlinger" i Gaza.

Landene undlod den gang at indføre politiske og økonomiske sanktioner mod Israel i november. Men det kan imidlertid meget vel ske nu, hvor de samles i Bahrain.

Artiklen fortsætter under annoncen

Flere iagttagere siger, at krigen i Gaza kan ende med at være den katalysator, der skaber momentum for en tostatsløsning, da flere lande i dag bakker op om en selvstændig palæstinensisk stat.

Det sagde den norske statsminister, Jonas Gahr Støre, på et nordisk topmøde i Stockholm tidligere i denne uge.

- Man kan sige, at vi aldrig har været længere væk fra at realisere tostatsløsningen. Men aldrig har der været så mange, der siger, at det er den løsning, der eksisterer for fremtiden.

Den tyske kansler, Olaf Scholz, deltog også i topmødet mandag. Den tyske regering har stået på en solid støtte til Israel, og tilgangen til konflikten har adskilt sig fra den norske.

Men også Olaf Scholz ser den samme bevægelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Især de seneste måneder har vist, at det er noget, der er mere end realistisk, sagde han på pressemødet efter topmødet.

Scholz har især bidt mærke i de arabiske landes villighed til at tage ansvar for at løse situationen og skabe sikkerhed.

/ritzau/AFP