Den britiske finansminister er fyret fra sit job

Den britiske finansminister, Kwasi Kwarteng, er fredag blevet fyret.

Det bekræfter han selv på Twitter fredag eftermiddag.

Meldingen kommer forud for et ventet pressemøde med den britiske premierminister, Liz Truss.

Her har hun tænkt sig at lave en U-vending ved at rulle dele af de konservatives økonomiske plan tilbage. Det mener flere medier at vide.

Den økonomiske plan, der blandt andet indeholdt ufinansierede skattelettelser, gav anledning til stor uro på de finansielle markeder.

Pressemødet afholdes klokken 15 fredag eftermiddag dansk tid.

I sidste uge valgte man for første gang i den britiske regering af ændre den udskældte plan. Det skete, efter at planen udløste stærk kritik i det konservative regeringsparti.

- Jeg har forstået, at det var et kontroversielt udspil, sagde Kwasi Kwarteng i sidste uge og afviste, at det var en fejl.

- Jeg erkender, at forslaget om nedsættelse af topskat tiltrak sig enorm opmærksomhed og fjernede opmærksomheden fra helheden i det gode udspil.

Det er blot 38 dage siden, at han tiltrådte stillingen.

Kwarteng sendte chokbølger gennem de finansielle markeder, da han i sidste måned lancerede en plan for et minibudget med sænkede skatter. Heriblandt en nedsættelse af marginalskatten for de rigeste.

Den skulle ifølge planen sættes ned fra 45 procent til 40 procent.

Truss og Kwarteng har været under stigende pres for at vende kursen siden, da meningsmålinger har vist, at støtten til de konservative var ved at kollapse.

Det fik partifællerne internt i partiet til at sætte spørgsmålstegn ved den økonomiske plan.

/ritzau/