Den britiske forsvarsminister Ben Wallace trækker sig

Storbritanniens forsvarsminister, Ben Wallace, trækker sig fra posten.

Det skriver det britiske medie Sky News.

53-årige Wallace, der har været forsvarsminister siden 2019, har helt formelt sendt et opsigelsesbrev til den britiske premierminister, Rishi Sunak.

I brevet advarer Ben Wallace blandt andet mod at nedprioritere forsvarspolitikken. Det fremgår af det fulde opsigelsesbrev.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg ved, at du er enig med mig i, at vi ikke må vende tilbage til de dage, hvor forsvaret blev anset som en unødvendig udgift for regeringen, og hvor besparelser har udhulet det.

- Jeg tror oprigtigt, at verden kommer til at blive mere ustabil og usikker i løbet af det næste årti. Vi er begge af den overbevisning, at lige nu er det bedste tidspunkt at investere, skriver Wallace ifølge Sky News.

Det britiske medie skriver, at den 54-årige energiminister Grant Shapps ventes at blive præsenteret som Storbritanniens nye forsvarsminister.

Ben Wallace gav ifølge Sky News allerede i sidste måned gav udtryk for, at han havde planer om at forlade ministerposten.

Det skete i kølvandet på et Nato-topmøde, hvor Wallace vakte opsigt med sine udtalelser. Han sagde her, at Ukraine ikke burde betragte Storbritannien som en slags leveringstjeneste, når det kommer til våbendonationer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Wallace sagde også, at der er en forventning om, at Ukraine viser større taknemmelighed for Vestens militære støtte.

Wallace var desuden Storbritanniens bedste bud på en afløser for Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg. Det endte dog i stedet med, at den norske Nato-chef i juli meddelte, at han var blevet forlænget til oktober 2024.

Ben Wallace har spillet en central rolle i Storbritanniens håndtering af krigen mellem Ukraine og Rusland. Storbritannien har under hele krigen været en af Ukraines mest stålsatte allierede og en af de mest flittige bidragydere.

/ritzau/