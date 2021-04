Den britiske prins med danske aner er død - 99 år

Den britiske prins Philip har betragtet sig selv som skandinavisk. Fredag døde han 99 år gammel.

Den 10. juni 1921 kom prins Philip til verden på den græske ø Korfu - som prins af Danmark og Grækenland.

Fredag døde den britiske prins. Han sov stille ind på Windsor Castle, oplyser det britiske kongehus.

Prinsen voksede op i Storbritannien og var officer i Royal Navy under Anden Verdenskrig.

Den militære karriere lagde han på is i 1951, et år inden dronning Elizabeth skulle overtage den britiske trone fra sin far, der døde i 1952.

Prins Philips relation til Danmark er særdeles tæt. Hans oldefar var kong Christian IX af Danmark, og hans bedstefar var kong George I af Grækenland.

Derfor var han ved fødslen både prins af Danmark og Grækenland og tilhører ligesom vores egen dronning Margrethe den glücksborgske kongeslægt.

- Jeg har altid betragtet mig som skandinavisk. Især dansk, sagde han til The Independent i 1992.

Titlerne som dansk og græsk prins mistede han først, da han giftede sig med dronning Elizabeth 20. november 1947. De to var ved hinandens side lige siden.

20. november sidste år fejrede de 73-års bryllupsdag.

Ved parrets 50-års bryllupsdag udtrykte dronningen sin beundring for sin mand.

- Han er en, der ikke tager komplimenter let, men han har ganske enkelt været min styrke og vejleder alle disse år.

- Jeg, hele hans familie og dette land og mange andre, skylder ham mere end han nogensinde vil påstå, eller vi vil kende til, sagde dronning Elizabeth.

Prins Philip trak sig tilbage fra sine officielle pligter i det britiske kongehus i august 2017. Han har dog lejlighedsvist deltaget i officielle begivenheder.

I julen 2011 blev han indlagt efter en hjerteoperation. I 2012 gik han glip af festlighederne, der markerede dronning Elizabeths 60-års-jubilæum, fordi han var indlagt med en blæreinfektion.

I januar 2019 slap han uskadt fra et biluheld, da hans Land Rover rullede rundt efter et sammenstød med en anden bil tæt på prinsens sommerresidens Wood Farm på Sandringham Estate i Norfolk.

To dage efter ulykken var prinsen imidlertid tilbage bag rattet. Denne gang uden sikkerhedssele, hvilket afstedkom en advarsel fra politiet, der gav ham et "passende råd".

Tidligere på året var prins Philip indlagt i omkring en måned og gennemgik en operation i forbindelse med hjerteproblemer, inden han blev udskrevet 16. marts.

Prins Philip var bedstefar til otte og nåede at blive oldefar for tiende gang, da barnebarnet Zara Tindall fik sit tredje barn.

Selv fik han og dronning Elizabeth fire børn - prins Edward, prins Andrew, prinsesse Anne og landets tronarving, prins Charles, der fyldte 72 år den 14. november.

/ritzau/