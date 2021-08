Den dansk-norske buschauffør spillede kristen musik på sine ruter – og blev fyret

En dansk-norsk buschauffør har fået en fratrædelsesgodtgørelse på knap en halv million norske kroner af sin arbejdsgiver, efter at han angiveligt blev uretmæssigt fyret for at have spillet kristen musik på sine ruter. Det er kulturelt bestemt, hvor meget plads der er til at lade sin tro fylde i det offentlige rum, siger tidligere lektor