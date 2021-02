Den danske film Druk rykker tættere på en Oscar-nominering

"Druk" med Mads Mikkelsen kæmper nu mod 14 andre internationale film om en Oscar-nominering 15. marts.

Den danske succesfilm "Druk" af instruktør Thomas Vinterberg er blevet udvalgt til Oscar-akademiets såkaldte shortlist i kategorien Bedste Internationale Film.

Det oplyser prisuddelingen på sin hjemmeside kort efter midnat onsdag dansk tid.

Dermed er "Druk" med i et snævert felt bestående af i alt 15 film, som har mulighed for at blive nomineret i kategorien. De endelige fem nomineringer bliver offentliggjort 15. marts.

Blandt de 15 film, som er shortlistet af Oscar-akademiet, er blandt andet Norges "Hope" og Ruslands "Dear Comrades!".

Vinterbergs "Druk" blev 3. februar nomineret til en Golden Globe i kategorien Bedste Udenlandske Film.

Filmen havde premiere 24. september 2020.

Den handler om fire gymnasielærere og venner, som eksperimenterer med alkohol ved at teste en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt.

Skuespiller Mads Mikkelsen spiller hovedrollen og er flankeret af skuespillerne Lars Ranthe, Magnus Millang og Thomas Bo Larsen.

I oktober 2020 modtog "Druk" prisen for Bedste Film ved London Film Festival. Filmen solgte over 800.000 billetter, da den blev vist i de danske biografer.

Thomas Vinterberg har tidligere været Oscar-nomineret i kategorien Bedste Internationale Film. Det var i 2014 for filmen "Jagten".

Den 93. Oscar-uddeling finder sted i Los Angeles søndag 25. april 2021 amerikansk tid.

Normalt afholdes uddelingen i februar eller begyndelsen af marts, men Oscar-uddelingen er i år blevet rykket på grund af coronapandemien.

