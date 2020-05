Den effektive corona-apps skæbne afgøres de næste dage

Skal apps til sporing være effektive, skal de fungere ens på forskellige platforme, siger Margrethe Vestager.

Apps til mobiltelefoner er sammen med sæbe, håndsprit og social afstand et af de elementer, der skal bidrage til at bremse spredning af coronavirus og dermed gøre genåbning af samfund mulig.

Indtil nu har EU-landene valgt ret forskellige løsninger, hvilket kan begrænse disse apps effekt - især i forhold til krydsning af grænser.

EU-kommissær Margrethe Vestager fortæller, at en række lande, dog ikke alle, ønsker en model med decentral placering af data.

- I løbet af de nærmeste dage vil vi vide, om det er der, vi når hen. For det der er i sagens natur vigtigt, at sådanne apps både kan virke på en Android-telefon og på iOS, altså uafhængigt af dit operativsystem, siger Vestager.

Det er medlemslandene, der styrer processen, men arbejdet faciliteres reelt af EU-Kommissionen.

Kommissionen arbejder hen imod at kunne præsentere en plan onsdag i næste uge.

Pointen er, at disse apps, hvis de overhovedet skal være hjælpsomme i forhold til åbning af samfund, skal kunne "virke med hinanden og på tværs af grænser".

Debatten om corona-apps har på grund af tvivl om databeskyttelse og sikkerhed ført til splittelser mellem landene.

Helt afgørende for en apps effekt er det desuden, at borgere bliver testet i stort omfang, hvilket i nogle EU-lande fortsat ikke er tilfældet.

- Det er for tidligt at sige, om løbet er kørt. Vi prøver i øjeblikket at få holdningerne til at samles om en tilgang, som lige præcis gør, at vi kan samarbejde med techgiganterne på en anden måde, siger Vestager.

- Kommer vi med én stemme, er det klart, at så står vi helt anderledes, end hvis landene siger: Vi vil gerne have det lidt på denne måde, og andre på en anden måde.

Det sidste har både Tyskland og Frankrig prøvet. Det blev et nej fra Apple og Google. De ville ikke bruge kræfter på national tilpasning.

De samme to selskaber, som sidder tungt på markedet for smartphones globalt, præsenterede i april en fælles løsning for en corona-app med decentral lagring af data.

Den vil ikke lade sundhedsmyndigheder få automatisk adgang til oplysninger. Men brugerne kan dele denne med myndighederne.

Vestagers håb er, at man i denne uge kan samle EU-landene om en fælles konklusion, så det bliver lettere at samarbejde med dem, der skal levere de tekniske løsninger.

Målet med en sådan konklusion er, at man lægger sig fast på, hvordan disse apps skal arbejde sammen på EU-plan.

Processen omkring udvikling af apps har været præget af uenigheder og spinkelt samarbejde mellem EU-landene.

- Det illustrerer, at vi er mindre integrerede, end vi tror. På de områder, hvor vi ikke har nogen kompetence som europæisk fællesskab, bliver svaghederne også meget synlige, når det er der, hvor problemerne er, siger Vestager.

På sundhedsområdet er kompetencen ifølge Vestager "ultratynd, og det samme gælder sådan set også på det digitale".

