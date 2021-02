Den elektroniske duo Daft Punk går hver til sit efter 28 år

Gruppen Daft Punk, som debuterede i 1997, har leveret store hits som "Around the world" og "One more time".

Den franske duo Daft Punk er gået hver til sit efter 28 år som et af verdens største navne på den elektroniske musikscene.

Det skriver det amerikanske musikmedie Pitchfork.

De har annonceret bruddet i en otte minutter lang video med titlen "Epilogue". Deres manager, Kathryn Frazier, bekræfter det over for Pitchfork. Hun oplyser ikke, hvad der ligger til grund for beslutningen.

Det er musikerne Thomas Bangalter og Guy-Manuel de Homem-Christo, der dannede Daft Punk i Paris i 1993.

De debuterede med albummet "Homework" i 1997, som indeholdt store hits som "Around the world" og "Da funk".

Efterfølgende har de slået deres status som en af verdens største elektroniske grupper fast med numre som "One more time", "Harder, better, faster, stronger" og "Lose yourself to dance".

I 2014 modtog den franske houseduo to Grammy-priser for Årets Bedste Album og Årets Bedste Indspilning for kæmpehittet "Get lucky", som har amerikanske Pharrell Williams på vokal.

- Jeg er sikker på, at Frankrig er stolt af de her fyre lige nu, sagde Pharrell på scenen sammen med de to tavse franskmænd, der i vanlig stil var iklædt deres karakteristiske robothjelme.

- Jeg gætter på, at robotterne gerne vil sige tak, tilføjede han.

"Get lucky" er at finde på 2013-albummet "Random access memory", som også blev deres sidste. De vandt yderligere tre Grammy-priser for det.

Siden da har de lavet en række projekter med andre kunstnere, herunder The Weeknd med numrene "Starboy" og "I feel it coming".

Robotkostumerne har siden begyndelsen af 00'erne været deres særkende. Samtidig skærmede det dem mod berømmelsen, som ingen af de to var særligt interesserede i.

- Vi er lykkelige for stadig at kunne tage metroen og købe vores brød hos bageren uden at blive genkendt eller forfulgt.

- Der står ikke så mange groupier og venter på os foran hotellerne, og det er nok den største forskel på os og andre popstjerner. Og det kan vi godt leve med, sagde Guy-Manuel de Homem-Christo til Nyhedsavisen i 2007.

De to franskmænd mødtes ifølge Soundvenue, da de var cirka 12 år gamle, men begyndte først at spille musik sammen, da de var 16-17 år.

Deres første fælles musikalske projekt var bandet Darlin', som primært spillede covernumre. De blev senere til Daft Punk, efter at en dårlig anmeldelse af Darlin's cover af et Beach Boys-nummer omtalte dem som "daft punk" (på dansk "fjollet punk").

