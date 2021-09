Den franske filmstjerne Jean-Paul Belmondo er død - 88 år

Skuespilleren Jean-Paul Belmondo, som i årtier var fransk films mest fremtrædende og flabede charmør, er død.

Det oplyser hans advokat til det franske nyhedsbureau AFP mandag.

Belmondo blev 88 år. Han var en vigtig del af fransk films nye bølge i 1960’erne og slog for alvor igennem internationalt som rastløs gangsterspire i Jean-Luc Godards film "Åndeløs" fra 1960.

Den karismatiske skuespiller, der som helt ung gjorde sig i bokseringen, begyndte i løbet 1960'erne at være med i mere mainstream-orienterede film og etablerede sig siden som en af fransk films største stjerner inden for action- og komedie-genren.

Belmondo udførte ofte sine egne stunts. Og han forsvarede gerne sin beslutning om at henvende sig til et mere bredt publikum.

- Når en skuespiller har succes, vender folk ryggen til ham og siger, at han har taget den lette vej, og at han ikke ønsker at gøre en indsats eller tage nogle risici.

- Men hvis det var så let at fylde biograferne, ville det gå meget bedre i filmverdenen, end det gør nu. Jeg tror ikke, at jeg var blevet i rampelyset så længe, hvis jeg var uden talent. Så dumme er folk ikke, har Belmondo udtalt.

Som helt ung knockoutede Belmondo i Paris modstandere i bokseringen. Men han afsluttede den del af sin karriere ganske tidligt.

Jean-Paul Belmondo blev blandt andet tildelt en César i 1989 for bedste mandlige hovedrolle, ligesom Los Angeles Film Critics Association Awards i 2010 tildelte skuespilleren en ærespris for hans karriere.

Belmondo fik også det kærlige tilnavn "Bebel".

/ritzau/AFP