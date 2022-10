Den franske filosof Bruno Latour er død

Den franske filosof og antropolog Bruno Latour er søndag død. Han blev 75 år gammel. Det skriver det britiske medie The Guardian.

Latour blev betragtet som en af de mest indflydelsesrige franske filosoffer i nyere tid. Han har blandt andet vundet en Holberg-pris i 2013. Den er ifølge The Guardian også kendt som Nobel-prisen for humanister.

At Latour var en berømthed - ikke kun i Frankrig - understøttes af, at den franske præsident, Emmanuel Macron, har skrevet om dødsfaldet på Twitter.

- Bruno Latour var som tænker inden for økologi, modernitet og religion en humanistisk og pluralistisk ånd, der blev anerkendt verden over, før han blev det i Frankrig.

- Hans refleksioner og hans skrifter vil fortsætte med at inspirere os med nye forhold til verden, skriver præsidenten.

Bruno Latour blev blandt andet kendt for sit arbejde med, hvordan adskillelsen af kultur og natur tillader benægtelse af klimaforandringer. Men også for sit arbejde med forståelse af teknologi og virkeligheden som sociale konstruktioner.

Han er blandt andet kendt for bøger som "Laboratory Life: the Social Construction of Scientific Facts" fra 1979, "We Have Never Been Modern" fra 1991 og "Aramis, or, The Love of Technology" fra 1993.

Han er også en af hovedmændene bag aktør-netværksteorien, der også er kendt som ANT. Den teoretiserer eksempelvis forholdet mellem mennesker og teknologi i organisationer.

Hans arbejde blev blandt andet inspireret af sociologer som Harold Garfinkel og Émile Durkheim.

Latour underviste på anerkendte universiteter som École des Mines de Paris, Sciences Po Paris og modtog en ærestitel ved London School of Economics.

