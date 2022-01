Den franske modedesigner Thierry Mugler er død - 73 år

Den franske modedesigner Thierry Mugler er død søndag. Han blev 73 år.

Thierry Mugler var kendt for sine vovede kollektioner, talrige parfumer og ekstravagante modeshow.

I de senere år klædte han stjerner som Beyoncé, Lady Gaga og Kim Kardashian på. Han stod bag sidstnævntes look til Met Gala i 2019.

- Vi er knuste over at meddele, at Manfred Thierry Mugler er død søndag, lyder det i et opslag på designerens officielle Facebook-profil.

Ifølge Muglers agent, Jean-Baptiste Rougeot, døde designeren af naturlige årsager.

Thierry Mugler blev født i Strasbourg og flyttede som 20-årig til Paris, hvor han hurtigt fik foden indenfor hos store modehuse.

I 1973 tog han springet og skabte sit eget mærke "Café de Paris", inden han året senere grundlagde mærket "Thierry Mugler".

Hans designs var kendetegnet ved, at de fremhævede kvinders former, blandt andet med skulderpudder, dybe udskæringer og indsnævrede taljer.

I 1984 fejrede han tiårsjubilæum for sit mærke i eget navn. Her organiserede han det første offentlige modeshow i Europa med 6000 deltagere.

Ti år efter stablede han endnu et vildt show på benene. Her gik modeller som Naomi Campbell, Eva Herzigova og Kate Moss catwalk, mens James Brown optrådte.

I 1992 lancerede Mugler sin første parfume "Angel" i samarbejde med kosmetikvirksomheden Clairns. Senere overtog han også Cairns' del af succesvirksomheden.

Parfumen "Angel" har blandt andet konkurreret med den ikoniske Chanel no. 5 om at være den bedst sælgende.

I begyndelsen af 2000'erne trak Thierry Mugler sig mere og mere fra modeindustrien, men han blev ved med at arbejde for berømtheder og klæde dem på.

I de senere år kom designeren ud for en række ulykker, der blandt andet betød, at han måtte have ansigtskirurgi.

/ritzau/AFP