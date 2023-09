Den Internationale Straffedomstol åbner kontor i Kyiv

Den Internationale Straffedomstol (ICC) har åbnet et kontor i Ukraines hovedstad, Kyiv.

Det sker for at efterforske angivelige russiske krigsforbrydelser i landet, fortæller den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, torsdag.

Der er tale om den største afdelingen af ICC uden for hovedkvarteret i Haag i Holland, fortæller Zelenskyj i sin daglige aftentale.

Den internationale undersøgelse skal ifølge præsidenten hjælpe med at genoprette "retfærdighed for Ukraine og alle vores folk, der har lidt under denne krig".

Artiklen fortsætter under annoncen

På det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter, har ICC's presseafdeling torsdag delt billeder fra kontorets åbning.

ICC's chefanklager Karim Khan ses også på billederne.

Sidste marts udstedte chefanklageren arrestordrer på den russiske præsident, Vladimir Putin, og den russiske kommissær for børns rettigheder, Maria Lvova-Belova, for påståede krigsforbrydelser i Ukraine.

/ritzau/dpa