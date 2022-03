Den kolde krig om igen: Afrika er spændt ud mellem Vesten og Rusland

Mens store dele af verden samles i fordømmelsen af Ruslands invasion af Ukraine, har flertallet af Afrikas nationer holdt sig helt udenfor. I hvad der er blevet kaldt en historisk afstemning, besluttede FN’s Generalforsamling i sidste uge at fordømme angrebet på Ukraine, men ud af de 54 afrikanske medlemslande stemte kun 28 for resolutionen.

Det kommer ikke bag på Stig Jensen, lektor på center for afrikastudier ved Københavns Universitet. Han er faktisk mere overrasket over, at kun et land – Eritrea – stemte imod:

"Der er flere lande, for hvem det havde været oplagt at stemme imod, men overordnet set ser jeg afstemningen som tegn på, at der er en ny verdensorden på vej."

"Afrikanske lande og statsledere er hamrende trætte af EU og vestlig imperialisme. EU har pengene, men bliver ved med at stille krav og pege fingre ad afrikanske nationer, der gerne vil anerkendes som selvstændige lande. Derfor ser jeg afstemningen mere som et signal til Vesten end et signal til Rusland," siger han.

Præcis ligesom under den kolde krig har Afrika de seneste år i stigende grad ageret skakbræt for verdens stormagter. Kina har øget sine investeringer i Afrika, og også Rusland har ændret sin Afrika-politik og skruet op for både det økonomiske og militære samarbejde med kontinentet. Et halvt år inden coronapandemien ramte, inviterede den russiske præsident, Vladimir Putin, således de afrikanske nationer til topmøde i Sortehavsbyen Sotji. Det næste topmøde skal efter planen finde sted i 2022 og skal handle om ”fred, sikkerhed og udvikling”.

I bund og grund drejer det sig om, at Rusland har en mere diversificeret interesse i Afrika end tidligere, forklarer Stig Jensen. Putin vil gerne have adgang til Afrikas strategiske naturressourcer og sikre sig handelsforbindelser – for eksempel er landbrug den vigtigste sektor i Afrika, mens Rusland er verdens største eksportør af gødning.

Også militært har Rusland opskaleret sin tilstedeværelse i Afrika blandt andet gennem udsendelser af den kontroversielle Wagner-gruppes lejesoldater og eksport af våben. Mellem 2016-2020 er Rusland blevet den største våbeneksportør til Afrika syd for Sahara, viser tal fra Sipri, det internationale fredsforskningsinstitut i Stockholm.

Nanjala Nyabola, en politisk aktivist fra Kenya, kobler direkte de afrikanske landes militære forbindelser til Rusland til deres stemmer i FN.

"Det globale nord har ikke monopol på at handle ud fra egen interesse," skriver hun på Twitter.

Rusland kigger også sydpå for at finde fremtidige allierede. Afrikanske nationer bliver tit overset i internationale sammenhænge, men er væsentlige, når der for eksempel skal stemmes både internt i og om nye medlemmer i FN’s Sikkerhedsråd, hvor Afrika råder over tre pladser. Det har vetomagten Rusland opdaget.

Mens både Den Afrikanske Union, AU, og den magtfulde økonomiske samarbejdsblok i Vestafrika, Ecowas, har været ude at fordømme invasionen, holder flere nationalstater på kontinentet altså igen.

Et af de 17 lande, der stemte blankt i FN, er Sydafrika, hvis udenrigsminister ellers på dagen for invasionen opfordrede Rusland til at trække sine styrker tilbage og respektere Ukraines territorielle integritet. Siden har præsident Cyril Ramaphosa så trukket i land og peget på dialog som vejen frem.

Det store sydafrikanske businessmedie, Business Tech, skriver, at Ramaphosa ved ikke at stemme søger at balancere det historiske forhold til Rusland – begge lande er del af det økonomiske Brics-samarbejde, foruden at Rusland støttede regeringspartiet i kampen mod apartheidstyret – og så de økonomiske bånd til Vesten.

Samme balanceøvelse har de øvrige afrikanske lande også stået i, vurderer Stig Jensen, der siger, de "helt sikkert har vejet deres beslutning på en guldvægt."

På den ene side ønsker man ikke at gøre EU vred. På det store EU-AU-topmøde i Bruxelles i februar lovede EU at investere over to milliarder kroner i Afrika, og de penge vinker man nødigt farvel til. Omvendt kan der være fordele ved at vælge et samarbejde med Rusland over Vesten, forklarer Afrikaforskeren. Dels er der ikke den koloniale bagage, som man ikke må underkende vigtigheden af, og dels er russiske investeringer ikke forbundet med samme krav til for eksempel menneskerettigheder og demokrati:

"Afrikanske lande er virkelig trætte af os, men de vil gerne have vores penge. Derfor spiller de på flere heste – det, har de lært, virker bedst."

Samtidig har afrikanske magthavere også lagt to og to sammen og regnet ud, at Afrika – igen – står til at blive den store taber på krisen, og toner de rent flag, kan det blive katastrofalt:

"Ligegyldigt hvor længe konflikten fortsætter, vil det geopolitiske billede vare ved rigtig længe, og det afrikanske kontinent og afrikanerne taber big time på det her. Asiatiske og latinamerikanske lande skal nok navigere i det, men det kan meget vel sparke benene væk under afrikanske landes økonomier, der i forvejen er i sænk efter corona."

Stigende priser på fødevarer og transport vil puste til utilfredsheden på kontinentet og potentielt skubbe endnu flere lande ud i konflikt, vurderer han. Omvendt kan de seneste ugers begivenheder også være en måde at gentænke vores forhold til Afrika på.

"Det ville være godt, hvis Vesten var mere opmærksom på de her ting og allerede nu rakte hånden ud med fødevare- og landbrugshjælp. Hvis vi begynder at se afrikanske lande som vigtige, ville det være godt for Afrika, men også godt for os. Og geopolitisk vil det kunne skabe mere stabilitet," siger Stig Jensen.