Den kongelige sexskandale er blusset op igen

Det engelske kongehus har det næppe let. I hvert fald ikke hvis man tager et kig på nogle af årets begivenheder i den royale familie.

Dronning Elizabeths mand, prins Philip, er gået bort, prins Harry og hans hustru, Meghan, gav familien det glatte lag i et opsigtsvækkende interview. Og så er der lige dronningens anden søn, prins Andrew.

Han er nemlig blevet sagsøgt for angiveligt at have seksuelt misbrugt en kvinde, der tidligere har hævdet, at hun som ung blev solgt til sex af den afdøde amerikanske finansmand Jeffrey Epstein.

Kvinden hedder Virginia Giuffre, og hun beskylder den 61-årige prins for at have misbrugt hende seksuelt tre gange for cirka 20 år siden, da hun var under 18 år.

Det civile søgsmål er blevet indgivet ved en amerikansk distriktsdomstol i New York City.

Giuffre anklager blandt andet prins Andrew for at have tvunget hende til sex i London. Det skulle være sket hjemme hos Epsteins ekskæreste og mangeårige samarbejdspartner Ghislaine Maxwell.

Hun beskylder også prinsen for at misbruge hende seksuelt i Jeffrey Epsteins luksusvilla i New York og på en privat ø ejet af Epstein i De Amerikanske Jomfruøer.

- Jeg holder prins Andrew ansvarlig for, hvad han har gjort mod mig, siger Giuffre i en udtalelse.

- De magtfulde og rige er ikke undtaget fra at blive holdt ansvarlige for deres handlinger.

I 2019 fortalte Giuffre til BBC, at Epstein blandt andet i sin tid tog hende med til London for at møde prinsen. Hun søger et ikke angivet beløb i erstatning.

Beskyldningerne mod prinsen er en del af en større sag med den afdøde Jeffrey Epstein i centrum.

Inden sin død var han blevet beskyldt for ulovlig menneskehandel og seksuelle overgreb mod mindreårige. I 2019 sad han i et fængsel i New York City og ventede på at blive stillet for en dommer.

Anklagerne kunne have sendt ham i fængsel i op mod 45 år.

Men 10. august 2019 blev han fundet død i sin fængselscelle. Han havde taget sit eget liv.

To dage inden havde han underskrevet sit testamente.

Mandag, dagen inden toårsdagen for Epsteins død, kom det frem, at hans ofre får kompensation.

En fond, der blev oprettet for at kompensere de ofre, der blev udnyttet seksuelt af den afdøde rigmand, har nemlig udbetalt over 121 millioner dollar til omkring 138 personer, oplyste bestyreren af fonden.

Beløbet svarer til over 767 millioner kroner.

Og mens vi aldrig får svar på, hvordan det var gået Jeffrey Epstein i retten, ser det anderledes ud for Ghislaine Maxwell.

Hun sidder i øjeblikket fængslet i New York på anklager om, at hun skulle have hjulpet Epstein med at rekruttere og misbruge unge piger seksuelt.

Retssagen mod hende ventes at begynde i november, og hun nægter sig skyldig.

Tirsdag eftermiddag dansk tid havde hverken prins Andrews talspersoner eller det britiske kongehus kommenteret søgsmålet.

Til gengæld sagde prinsen i 2019 i et meget omtalt interview med BBC, at han ikke kunne huske, at han nogensinde skulle have mødt Virginia Giuffre.

Han blev dengang fritaget fra sine officielle pligter på ubestemt tid.

/ritzau/Reuters