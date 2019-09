Orkanen Dorian blæser til højeste kategori mod Bahamas

Med flere hundrede kilometer i timen nærmer Dorian sig Bahamas. Situationen er farlig, siger premierminister.

Orkanen Dorian, der nærmer sig Bahamas med hastige skridt, er taget til i styrke og har nået en status som kategori fem-orkan.

Det oplyser USA's Nationale Orkancenter (NHC), der ligger i Miami, Florida, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Med sine vinde på omkring 260 kilometer i timen har Dorian dermed bevæget sig ind i det højeste niveau på Saffir Simpson-orkanskalaen.

Orkanen ventes at bringe enorme mængder regn og kraftig vind med sig ind over den idylliske feriedestination.

Meldingerne fra vejrmyndighederne lyder, at orkanen vil ramme østaten i Atlanterhavet med vindstød på op mod 240 kilometer i timen.

Bahamas premierminister Hubert Minnis har advaret om, at Dorian er en "farlig storm" og sagt, at alle "der ikke er evakueret udsætter sig selv for alvorlig fare og kan forvente katastrofale konsekvenser", skriver AP.

Allerede lørdag gik arbejdet med at evakuere turister og indbyggere fra den nordlige kyst og fra lavtliggende øer i gang.

Myndighederne i området er bekymrede for, at orkanen kan forårsage alvorlige oversvømmelser. I løbet af de første dage kan der falde op mod en meter regn, og de voldsomme vinde kan desuden medføre en kraftigt forhøjet vandstand.

Mens Dorian nærmer sig holder millioner af borgere fra Florida til South- og North Carolina øje med orkanen, der ventes at vende kraftigt mod nordøst, efter Bahamas.

Myndighederne advarer om, at hvis orkanens centrum skulle holde sig fra kysten, vil Dorian formentlig sende kraftig vind ind over land alligevel.

/ritzau/